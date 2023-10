Amici, anticipazioni 1° ottobre 2023

La fase pomeridiana della 23^ edizione di Amici è partita da 3.000.000 di telespettatori e il 25.63% di share, un vero e proprio successo. Partendo proprio da questi risultati di ascolto, la seconda puntata – condotta come sempre da Maria De Filippi – ci riserverà sicuramente numerosi colpi di scena. Andiamo insieme a scoprire cosa vedremo nel corso di oggi pomeriggio.

Come di abitudine, ci saranno le classifiche di gradimento stilate da ospiti esterni: per quanto riguarda la danza avremo la coreografa Irma di Paola e l’ex professore della scuola Garrison; per il canto sarà protagonista Irama. Oltre a questa competizione, ne vedremo un’altra di soli cantanti: in palio ci sarà la possibilità di essere prodotti da un produttore discografico.

Anche i ballerini si troveranno al centro di una sfida interna, dovranno infatti esibirsi affinché il vincitore possa poi danzare all’interno di un festival di danza. Da segnalare poi l’ingresso di una nuova allieva, voluta fortemente dalla professoressa Anna Pettinelli, la quale vorrebbe che questa nuova allieva si sfidasse contro una titolare di canto.

Ospite di puntata Angelina Mango. Questo dunque e molto altro è ciò che vedremo oggi pomeriggio, a partire dalle 14.00, sulla rete ammiraglia Mediaset. Seguici su Instagram.