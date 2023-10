Amici, cosa succederà domenica 8 ottobre 2023

Il terzo appuntamento con la fase pomeridiana di Amici ci terrà compagnia nel corso di oggi pomeriggio, alle 14.00, su Canale 5. Andiamo insieme a scoprire cosa vedremo. Si partirà come di consueto dalle classifiche di gradimento degli ospiti esterni: per il canto toccherà ad Annalisa stilare la sua, mentre per la danza sarà la volta di Virna Toppi, prima ballerina del Teatro alla Scala.

Annalisa, che nel corso della puntata presenterà il suo nuovo singolo, esprimerà la propria preferenza nei confronti della cantante Lil Jolie; mentre la Toppi preferirà Marisol. Al centro della puntata vedremo anche una sfida, che vedrà come giudice Beppe Vessicchio.

Ci sarà spazio anche per due gare: la prima riguarda il ballo, che sarà giudicata da Sebastian (ex protagonista del talent, e ora professionista), e la seconda per il canto, giudicata dai produttori discografici Takagi e Ketra. Questo dunque e molto altro è ciò che vedremo nel corso della giornata odierna sulla rete ammiraglia Mediaset, con la conduzione di Maria De Filippi.