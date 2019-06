Il Paradiso delle signore 3 anticipazioni: ELENA tornerà in SICILIA?

GIULIA PETRUNGARO interpreta Elena Montemurro a Il paradiso delle signore

Come sapete, sabato scorso è stata purtroppo diffusa la notizia che Il paradiso delle signore non continuerà nella prossima stagione. Comunque sia, ci sono ancora molte puntate a cui assistere prima del finale di serie (che vedremo intorno a fine maggio) per cui il nostro sito continuerà a fornirvi sino alla fine tutte le anticipazioni e le trame disponibili.

Proprio le anticipazioni ci annunciano questa settimana inattesi arrivi e probabili partenze: stiamo parlando degli spoiler che riguardano Elena Montemurro (Giulia Petrungaro) e Clelia Calligaris (Enrica Pintore).

Procedendo con ordine, Oscar Bacchini (Jgor Barbazza) continuerà a tenere Clelia sotto controllo e chiederà nuovamente l’aiuto della venere Irene (Francesca Del Fa), che dovrà rappresentare gli occhi e le orecchie del gioielliere, riportando fedelmente tutto ciò che riguarderà la Calligaris e Luciano (Giorgio Lupano). Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis), la venere del Paradiso, verrà in qualche modo a conoscenza di questo patto tra Irene e Oscar e le cose potrebbero complicarsi ulteriormente. Nel frattempo ci sarà l’intenzione di Clelia di allontanarsi al più presto da Milano: Luciano Cattaneo la sta aiutando ad organizzare la fuga ma ci si chiede se il ragioniere la seguirà o rimarrà accanto alla sua famiglia.

Altri problemi, non meno importanti, interessano il clan siciliano degli Amato: la mamma di Elena Montemurro giunge da Partanna a Milano con l’intenzione di riportare sua figlia a casa; la ragazza però, tormentata all’idea di dover lasciare tutto, si confiderà con Gabriella (Ilaria Rossi) e rifletterà su questa importante decisione: tornare in Sicilia significherebbe arrendersi e perdere Antonio (Giulio Corso)…

Il giovane Amato inoltre, venuto a sapere della probabile partenza di Elena, inizierà a farsi mille domande tormentandosi l’animo: questa potrebbe essere l’unica e ultima occasione per ritornare insieme alla sua ex!

Se l’amore tormenta i due giovani, dall’altro lato vedremo come una brutta influenza metterà a letto Gabriella, la quale riceverà amorevoli cure sia da Agnese (Antonella Attili) che da Salvatore (Emanuel Caserio). Che il giovane Amato possa finalmente accorgersi dei sentimenti della ragazza?

Infine, i problemi di cuore assillano anche l’esuberante Tina Amato (Neva Leoni): una foto di Sandro Recalcati (Luca Capuano) accanto ad una donna mette in crisi la neo-cantante che, desiderosa di sapere, chiede informazioni a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) evitando di svelare i suoi stessi sentimenti per Recalcati.