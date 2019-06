Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: il ritorno degli ex protagonisti nella puntata 3000!

Un ritorno di gruppo di queste dimensioni non si era mai visto! Tra pochissimo i telespettatori italiani di Tempesta d’amore assisteranno alla messa in onda di una puntata che segna un traguardo importante: il raggiungimento dei 3000 episodi. E per questo evento davvero unico assisteremo ad una rimpatriata senza precedenti…

Ecco dunque cosa accadrà nei prossimi episodi di Sturm der Liebe presto in onda sui nostri teleschermi!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Werner compie 75 anni

Come sappiamo, sono ormai passate ben 14 stagioni dall’inizio di Tempesta d’amore. Se le primissime puntate furono incentrate sull’amore tormentato di Laura Mahler (Henriette Richter-Röhl) e Alexander Saalfeld (Gregory B. Waldis), dopo di loro si sono succedute parecchie coppie di protagonisti.

Se in ogni annata della soap sono cambiate storie e personaggi, un filo unico le unisce: il legame con i Saalfeld e – in particolare – con Werner (Dirk Galuba). Nel corso degli anni quest’ultimo ha infatti scoperti di aver messo al mondo un numero impressionante di figli illegittimi, spesso promossi al ruolo di protagonisti delle varie stagioni.

Non è dunque un caso se, per celebrare la puntata numero 3000, gli sceneggiatori di Tempesta d’amore hanno deciso di farla coincidere con il 75° compleanno del vecchio Saalfeld, per cui è stata organizzata una festa a sorpresa davvero indimenticabile…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: tornano gli ex protagonisti

In occasione del compleanno dell’anziano albergatore, i suoi cari organizzeranno infatti una sorpresa davvero eccezionale: richiameranno al Fürstenhof molti dei figli di Werner, con tanto di consorti!

Sarà così che – nel corso della puntata 3000 – assisteremo al ritorno di gruppo dei seguenti ex protagonisti:

Alexander (Gregory B. Waldis): protagonista della prima stagione insieme a Laura Mahler, figlio naturale di Charlotte (Mona Seefried) ed Alfons (Sepp Schauer), ma cresciuto da Werner credendo di esserne il padre.

(Gregory B. Waldis): protagonista della prima stagione insieme a Laura Mahler, figlio naturale di Charlotte (Mona Seefried) ed Alfons (Sepp Schauer), ma cresciuto da Werner credendo di esserne il padre. Sandra (Sarah Stork): protagonista della quinta stagione insieme a Lukas Zastrow (Wolfgang Cerny), figlia naturale di Werner, nata da una relazione extraconiugale dell’albergatore con Astrid (Isis Krüger).

(Sarah Stork): protagonista della quinta stagione insieme a Lukas Zastrow (Wolfgang Cerny), figlia naturale di Werner, nata da una relazione extraconiugale dell’albergatore con Astrid (Isis Krüger). Moritz (Daniel Fünffrock): protagonista della settima stagione insieme a Theresa (ines Lutz), figlio naturale di Werner, nato da una relazione extraconiugale con Doris Van Norden (Simone Ritscher).

(Daniel Fünffrock): protagonista della settima stagione insieme a Theresa (ines Lutz), figlio naturale di Werner, nato da una relazione extraconiugale con Doris Van Norden (Simone Ritscher). Konstantin (Moritz Tittel): protagonista dell’ottava stagione insieme a Marlene, gemello di Moritz di cui è stato rivale in amore nella settima stagione.

(Moritz Tittel): protagonista dell’ottava stagione insieme a Marlene, gemello di Moritz di cui è stato rivale in amore nella settima stagione. Marlene (Lucy Scherer): protagonista dell’ottava stagione insieme a Konstantin, figlia di Natascha (Melanie Wiegmann) e Veit (Guido Broscheit).

(Lucy Scherer): protagonista dell’ottava stagione insieme a Konstantin, figlia di Natascha (Melanie Wiegmann) e Veit (Guido Broscheit). William (Alexander Milz): protagonista della tredicesima stagione insieme a Rebecca (Julia Alice Ludwig) ed Ella (Victoria Reich).

E non è finita qui! In questa occasione speciale, assisteremo anche al ritorno inaspettato di un personaggio ormai defunto da tempo…

Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore per la messa in onda dell’episodio numero 3000!

