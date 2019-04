MARIA MAURIGI / Alex Parisi in UN POSTO AL SOLE

È un po’ il personaggio del momento e tutti desiderano sapere se a Un posto al sole la dolce Alessandra Parisi (detta Alex) riuscirà alla fine a conquistare il cuore di Vittorio Del Bue (Amato D’Auria).

Quel che è certo è che ci saranno notevoli sviluppi per questo ruolo (che in futuro vedrà accanto a sé anche una giovanissima parente) e dunque ne abbiamo approfittato per farvi conoscere meglio l’attrice che interpreta Alex, ovvero Maria Maurigi. Ecco la nostra intervista.

Un posto al sole: Tv Soap intervista MARIA MAURIGI (Alex Parisi)

Maria, come sei stata scelta per il ruolo di Alex?

Ho fatto un provino. All’inizio non volevo nemmeno andare a Napoli a farlo, pensavo che non mi avrebbero mai preso per un ruolo ambito e importante Era il 3 luglio e… ce l’ho fatta!

Il bilancio è positivo?

Dopo oltre sei mesi, direi proprio di sì. Sono contenta del mio percorso e dello sviluppo di Alex.

Cosa le accadrà?

Tante cose. Alex è ancora timida e disillusa, la aspettano grandi sfide e mi auguro che possa essere per tante ragazze un esempio di riscatto… perché il riscatto ci sarà!

Come ti trovi sul set?

Mi trovo benissimo. Upas è una grande famiglia pronta ad aprire le braccia al nuovo arrivato, sempre.

Non ti manca la tua Sicilia visto che sei palermitana?

Manca sempre. Per fortuna, Napoli è speciale e lo spirito del sud mi fa sentire a casa .

Alex ti somiglia?

A primo impatto avrei detto che non mi somiglia per niente perché lei è timida e introversa mentre io sono l’opposto, ma – dopo averla conosciuta meglio – mi sono resa conto che è anche determinata e tiene alle amicizie nonostante si metta continuamente nei guai. Un po’ come me.

Ti piace dunque il tuo personaggio?

Sì. Perché poi diciamoci la verità: siamo noi che diamo vita ai nostri personaggi. Alex sarebbe diversa da quello che è adesso se ci fosse un’altra attrice ad interpretarla, per cui penso che qualcosa di me debba pur averla. E mi sono affezionata a lei, ormai conviviamo.

Ti trovi bene a lavorare con Amato D’Auria e con Ludovica Bizzaglia (che interpreta Anita, la ex di Vittorio, in qualche modo tua rivale adesso)?

Sì, benissimo. Sono stati le mie guide, perché quando sono arrivata ero molto disorientata: l’ambiente era nuovo e non conoscevo nessuno, tanto che i primi giorni vagavo in Rai nello splendido Centro di Produzione di Napoli dove la serie è realizzata.

Hai legato con altri, oltre che con Amato e Ludovica?

Con tutti i ragazzi, anche con Giorgia Gianetiempo, Luca Turco, Lorenzo Sarcinelli e Agnese Lorenzini. Vedo spesso Marina Crialesi e Giulia Schiavo, perché abitiamo a Roma (io sono siciliana, ma ormai romana d’adozione).

Quando hai deciso di diventare attrice?

Non credo di averlo deciso, è successo e basta. Ho fatto un corso pomeridiano di teatro gli ultimi anni di liceo e, finita la scuola, ho voluto provare ad entrare alla Stap Brancaccio, accademia di recitazione, drammaturgia e regia.

E come sta andando?

Bene, sono contenta. Non mi sarei mai aspettata di passare le audizioni anche qui, e invece alla fine di quest’anno mi diplomerò.

Altre esperienze prima di Upas?

Solo in teatro. Sono una novellina, ho iniziato a studiare appena due anni e mezzo fa. E la soap è una palestra a cui sono grata, una grande occasione.

Guardavi la soap prima di lavorarci?

Un posto al sole arriva nelle case degli italiani dal 1996, impossibile non guardarlo!

Sogni per il futuro?

Ho 21 anni, ho tanto tempo e devo migliorare, studiare, farne di strada. Intanto mi vivo questa gavetta, mi piacerebbe avvicinarmi anche alla scrittura e alla regia. Ma non ho fretta.

