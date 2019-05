Cast IL PARADISO DELLE SIGNORE, soap di Rai 1

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore daily da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2019:

Scopriamo le trame della settimana finale del Paradiso Daily. Vi ricordiamo che la fiction daily di Rai 1 tornerà con nuovissimi episodi durante la stagione televisiva 2019-2020.

Mentre i clienti fremono per entrare nel Paradiso, Silvia e Clelia assistono Nicoletta, in travaglio all’interno del grande magazzino; la giovane Cattaneo mette al mondo una bambina. Antonio, accompagnato alla chitarra da Sandro, dedica a Elena una serenata siciliana del Settecento. Intanto Umberto e Vittorio sono in viaggio per raggiungere la villa in Liguria, dove Luca tiene prigioniera Marta; una volta arrivati, però, non trovano nessuno: i due sono infatti ripartiti, ma poco dopo – lungo una strada tortuosa – Spinelli perde il controllo dell’auto.

Il grande giorno è finalmente arrivato: in casa Amato fervono gli ultimi preparativi per il matrimonio di Elena e Antonio, che poco prima di entrare in chiesa ricevono un’inaspettata sorpresa. Intanto Vittorio e Umberto vagano nel bosco alla ricerca di Marta, che dopo l’incidente si ritrova in fondo ad un dirupo (e di Luca non c’è invece alcuna traccia). Roberta scopre che Federico deve partire per il servizio militare.

Vittorio e Umberto soccorrono Marta e la portano in ospedale. Adelaide torna a Milano dopo aver saputo cosa è successo a Marta, che è decisa ad affrontare il padre per scoprire la verità dietro alle insinuazioni di Luca. Intanto Tina si prepara a cantare in radio la canzone che Sandro ha composto per lei, ma l’esibizione si conclude con una doccia fredda per i due innamorati. Luciano avvisa Clelia della trappola che scatterà il giorno dopo per Oscar al Paradiso. Gabriella riceve un’altra lettera del corteggiatore misterioso. Tina si scontra con Nora.

A casa Cattaneo, Luciano è teso per ciò che sta per succedere. Il piano per far arrestare Oscar si mette in moto, ma qualcosa va storto e Luciano è costretto ad intervenire in prima persona. Intanto Tina finisce sotto i riflettori della stampa dopo le dichiarazioni fatte da Nora e questo la porta a un duro scontro con la madre. Gabriella, appagata dal suo nuovo lavoro, decide di non incontrare il suo corteggiatore segreto. A Villa Guarnieri, Luca Spinelli arriva e punta una pistola contro Umberto.

Luciano finisce in ospedale in seguito all’operazione finalizzata all’arresto di Oscar. Per Umberto è il momento di affrontare una volta per tutte i fantasmi del suo passato e confessare la verità alla sua famiglia. Tina prende una difficile decisione: la ragazza intende vivere fino in fondo la sua storia con Sandro Recalcati. Silvia teme che Luciano avrà sempre nel cuore un’altra donna. Nicoletta fa una scelta difficile per il futuro di sua figlia. Marta e Vittorio riflettono sul loro futuro insieme e si lasciano andare ad un bacio appassionato.