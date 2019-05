Marta, Il paradiso delle signore

Il paradiso delle signore 13 maggio 2019, anticipazioni puntata n. 176:

I clienti stanno fremendo per entrare nel Paradiso delle signore ma intanto Silvia (Marta Richeldi) e Clelia (Enrica Pintore) assistono Nicoletta (Federica Girardello), in travaglio proprio all’interno del grande magazzino; la ragazza mette al mondo una bella bambina!

Antonio Amato (Giulio Corso), accompagnato alla chitarra da Sandro Recalcati (Luca Capuano), dedica a Elena (Giulia Petrungaro) una serenata siciliana del Settecento.

Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) si trovano in viaggio per raggiungere la villa in Liguria dove Luca Spinelli (Francesco Maccarinelli) tiene in prigionia Marta (Gloria Radulescu); una volta giunti là, però, i due non trovano nessuno: Luca e Marta sono infatti ripartiti ma poco dopo Spinelli perde il controllo dell’auto che sta guidando…