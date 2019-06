GIULIO CORSO interpreta ANTONIO AMATO a IL PARADISO DELLE SIGNORE

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore di giovedì 20 giugno 2019 (replica dell’episodio n. 23):

Luciano (Giorgio Lupano) è sempre più in difficoltà, non sapendo se mettere al primo posto le proprie aspirazioni professionali o dimostrare lealtà a Vittorio (Alessandro Tersigni)…

Antonio Amato (Giulio Corso) non intende arrendersi alla rottura del fidanzamento con Elena (Giulia Petrungaro) e farebbe qualsiasi cosa pur di avere quanto prima il denaro per raggiungere raggiungere la sua ragazza in Sicilia…

Luciano e Vittorio sono davanti ad un bivio decisivo, destinato a cambiare il loro futuro…