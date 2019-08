HUDSON & REX, nuovo telefilm

Da domenica 4 agosto su Rai 3 arriva l’atteso telefilm poliziesco Hudson & Rex, remake canadese de Il commisario Rex, il telefilm con protagonista il poliziotto a quattro zampe più amato della tv.

Dopo aver prestato diciotto anni di onorato servizio in Europa (dieci dei quali a Vienna e otto a Roma), e dopo aver conquistato oltre 100 Paesi nel mondo, per Rex è tempo di buttarsi in una nuova adrenalinica avventura ma stavolta dall’altra parte del mondo: precisamente nella cittadina di Saint John, nella provincia di Terranova e Labrador, nella parte est del Canada.

Accanto a Rex, troviamo l’attore quarantaquattrenne canadese John Reardon nei panni di Charlie Hudson, il nuovo detective del dipartimento di St. John. Ed è proprio grazie a Hudson se Rex riesce a scampare al destino crudele a cui sembrava destinato: dopo la morte del suo padrone, il pastore tedesco stava per essere abbattuto, ma grazie al nuovo sodalizio con Hudson inizieranno per Rex nuove avvincenti avventure nella spietata lotta alla criminalità. Completano la squadra: il capo della scientifica Sarah Truong (Mayko Nguyen), il sovrintendente Joseph Donovan (Kevin Hanchard) e lo specialista Jesse (Justin Kelly).

Ad interpretare Rex troviamo Diesel vom Burgimwald, quindicesimo discendente del primo Rex che ha recitato nella serie originale. Sul set, Diesel viene trattato come una vera star con tutti i comfort che una stella del suo calibro può godere: dallo chef personale fino all’autista.

La prima stagione della serie, diretta da Felipe Rodriguez, Alison Reid e John Vatcher, è formata da 16 episodi che Raitre trasmetterà in otto prime serate. Lo scorso 30 maggio, il canale Citytv ha rinnovato la serie per una seconda annata che andrà in onda nella nuova stagione 2019-2020.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci!