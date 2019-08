IVAN MONTES è Matias a Il segreto / foto MEDIASET e ATRESMEDIA

Tra qualche settimana, i telespettatori spagnoli de Il Segreto potranno cominciare ad assistere alla dodicesima stagione della telenovela; tra i protagonisti assoluti della stessa ci sarà anche Matias Castañeda, interpretato da Ivan Montes. Quest’ultimo, intervistato dal mensile italiano Il Segreto Magazine, ha fornito ai lettori grosse anticipazioni sulla storyline in cui sarà coinvolto.

Come prima cosa, Montes ha parlato di una modifica radicale del suo personaggio, “spifferando” che verrà addirittura rinchiuso in prigione e che cambierà molto, visto che il suo valore di riferimento in futuro sarà la politica e non più la famiglia:

Dedicherà meno tempo a Marcela (Paula Ballesteros) e alla bambina e si metterà in situazioni che avranno una forte ripercussione sulla loro vita familiare. Finirà persino in carcere…

Attraverso le sue parole, Ivan ha confermato inoltre che nella soap ci sarà un salto temporale di qualche anno:

Vedrete poche scene di Matias in carcere. Vedrete soprattutto il periodo successivo alla sua prigionia (…) Dobbiamo pensare che lui e Marcela non si sono visti per anni, c’è quindi il rischio che Matias al suo ritorno trovi qualche sorpresa.

Il nuovo carattere di Matias avrà anche delle conseguenze sulla sua stabilità familiare, in quanto Marcela dovrà riflettere quando capirà che per il consorte la famiglia non è più il fulcro della sua vita come avveniva in precedenza.

(…) Ci saranno talmente tante storie nuove… Forse quella che vi stupirà di più sarà proprio quella di Matias e Marcela!

Insomma, di Matias cambieranno pensieri e comportamenti ma il suo interprete si è detto entusiasta per questa “svolta” e ha sottolineato che lui voleva da tempo abbandonare il ruolo del solito bravo ragazzo “che dice sempre di sì“.

Come sempre facciamo in questi casi, ricordiamo ai nostri lettori che noi italiani vedremo questi episodi in oggetto tra circa sette mesi, a causa della distanza temporale tra la spagnola Antena 3 e le reti Mediaset.

