Nel gran finale de Il Segreto, in onda su Canale 5 in prima serata venerdì 28 maggio 2021, ci sarà modo di scoprire per quale ragione Isabel de los Visos (Silvia Marsò) odiasse così tanto Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro). Un nuovo colpo di scena che chiarirà i motivi di tale contrasto…

Il Segreto, trame: l’arresto di Jean Pierre

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Tomas (Alejandro Vergara), grazie ad uno stratagemma messo in atto con il capitan Huertas (Carles Sanjaime), riuscirà a far credere a Jean Pierre (Virgil Mathet), l’amante francese di Isabel, che le autorità hanno ritrovato il corpo del capomastro Inigo Maqueda (Toni Salgado). A quel punto, l’uomo cadrà completamente nel tranello e si precipiterà immediatamente sul posto, dando modo agli inquirenti di capire che ha davvero ucciso l’uomo, proprio come il “marchesino” sospettava.

Dì li a poco, si verrà quindi a creare una colluttazione tra Tomas e Jean Pierre, dato che quest’ultimo sarà intenzionato a ucciderlo, ma tutto quanto verrà bloccato dall’arrivo di Huertas proprio mentre lo straniero starà confessando di avere assassinato anche Simon Castro, il primo marito di Isabel nonché padre dello stesso De Los Visos. Tali parole lasceranno attonita la Marchesa, la quale dirà a Jean Pierre di odiarlo poco prima che venga arrestato e assicurato alla giustizia per i crimini che ha commesso…

Il Segreto, spoiler: ecco cosa legava Ignacio e Isabel

Occhio quindi a cosa succederà poco dopo: incassate le menzogne di Jean Pierre e il suo arresto, Isabel convocherà Ignacio a casa sua e, oltre a chiedergli scusa per tutte le volte che ha cercato di mettergli i bastoni fra le ruote, gli farà presente di averlo sempre odiato perché il francese, prendendosi gioco di lei, le aveva fatto pensare che proprio il Solozabal senior avesse minacciato di denunciare entrambi per l’omicidio del Castro.

Dal dialogo, emergerà quindi che Ignacio, all’epoca, aveva cercato soltanto di proteggere la marchesa, della quale si era innamorato. Insomma, sarà chiaro che la faida tra i due è esplosa proprio per colpa di Jean Pierre…

Il Segreto, news: Ignacio chiede del tempo a Isabel

Tuttavia, la questione tra Ignacio e Isabel resterà in sospeso, dato che l’uomo dichiarerà di avere bisogno di tempo per capire se siano ancora dentro di lui i sentimenti che, in passato, ha avvertito per lei. Una “rappacificazione a metà” che, ahinoi, non troverà mai una risposta definitiva, data la conclusione della telenovela… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

