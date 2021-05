Ultime battute per Il Segreto, dato che l’ultima puntata della telenovela iberica verrà trasmessa su Canale 5, in prima serata, venerdì 28 maggio 2021. In questo appuntamento, bisognerà concentrarsi sopratutto sulla figura di Don Filiberto (Andres Suarez), dato che per via di una sua azione partiranno una serie di eventi che genereranno l’epilogo delle storie di Puente Viejo…

Il Segreto, news: Don Filiberto fa esplodere la fabbrica Solozabal

In quanto capo degli Arcangeli, Francisca darà ordine proprio a Filiberto di far esplodere la fabbrica di proprietà di Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro). In un primo momento, il sacerdote tenterà di sottrarsi all’incarico, dato che non se la sentirà di sporcarsi le mani di sangue, ma poi si farà “plagiare” dalla Montenegro e piazzerà davvero l’ordigno sul luogo.

Fortunatamente la bomba non causerà nessuna vittima, anche se Pablo Centeno (Adrian Exposito) risulterà ferito dall’esplosione, intanto gli abitanti di Puente Viejo non faranno fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e sospetteranno immediatamente di don Filiberto; ciò perché, in più di una circostanza, il parroco si sarà mostrato avverso ai valori della Repubblica, professati invece dal Solozabal Senior.

Il prete comincerà dunque a sentirsi braccato dai suoi stessi “fedeli” e andrà in cerca di aiuto da Donna Francisca, ma riceverà una sgradita sorpresa…

Il Segreto, spoiler: Don Filiberto chiede aiuto a Donna Francisca ma…

Eh sì: appena se lo ritroverà davanti, la Montenegro sottolineerà a Filiberto che non dev’essere ricondotta per nessun motivo all’attentato alla fabbrica Solozabal e, con fare insolente, avrà il coraggio di dire al sacerdote che lei in realtà non le ha dato nessuno incarico, visto che gli Arcangeli hanno deciso di non esporsi per un tempo indeterminato.

Insomma, il prete verrà abbandonato da Francisca che, come se non bastasse, contatterà lo scagnozzo Lazaro Campuzano (Pablo Rivero Madriñán) e gli ordinerà di eliminare Filiberto prima che sia troppo tardi.

Lazaro accetterà l’accordo soltanto perchè la Montenegro prometterà, in cambio, di dirgli finalmente il nome di chi ha ucciso il fratello Pedro, alleato della defunta Eulalia (Charo Zapardiel). Ma attenzione ai successivi avvenimenti…

Il Segreto, trame: Don Filiberto sull’orlo della pazzia!!!!

Eh sì: proprio grazie all’intervento di Campuzano, Filiberto rischierà di essere linciato da diversi compaesani, anche se l’intervento di Ignacio e Urrutia (Angel Hector Sanchez) eviterà il peggio.

Tuttavia, proprio in seguito a quel clima d’odio, il sacerdote darà dei forti segni di forte squilibrio mentale. Gli stessi che lo porteranno a prendere una decisione drastica per diversi personaggi della telenovela… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

