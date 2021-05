Anche per noi italiani è finalmente arrivato il momento di assistere all’epilogo de Il Segreto. Stasera, in prime time su Canale 5, andrà infatti in onda l’ultima puntata della telenovela iberica. Il finale dell’episodio 2324 sarà però tutt’altro che idilliaco e porterà all’inaspettata morte di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) e del marito Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra)…

Il Segreto, trame: Francisca vuole liberarsi di don Filiberto

In base a quanto indicato dalle anticipazioni, la storyline prenderà il via nel momento in cui don Filiberto (Andres Suárez) eseguirà un ordine di Francisca per conto degli Arcangeli e farà esplodere la fabbrica di proprietà di Ignacio Solozal (Manuel Regueiro).

Anche se la deflagrazione dell’ordine non provocherà fortunatamente nessuna morte, il sacerdote comincerà a provare dei sensi di colpa per l’attentato di cui si è macchiato poiché sarà in contrasto con i valori cristiani che ha da sempre difeso e professato.

La situazione, di per sé incandescente, non farà dunque che peggiorare quando alcuni paesani accuseranno il prelato di quello che è successo alla fabbrica per via delle sue posizioni contrarie alla repubblica (al contrario sostenuta da Ignacio).

A quel punto, Filiberto chiederà aiuto a Francisca per risolvere il problema, ma la dark lady gli intimerà di non coinvolgerla nella questione e, come se non bastasse, ordinerà a Lazaro Campuzano (Pablo Rivero) di sbarazzarsi di lui…

Il Segreto, spoiler: Don Filiberto fa esplodere Puente Viejo

Tutto questo a quali risvolti porterà? Occhio ad un’ultima e pazza azione di don Filiberto che, dopo essere stato aggredito da un gruppo di paesani su ordine di Campuzano, perderà letteralmente il lume della ragione e prenderà la decisione di fare esplodere Puente Viejo, un paesino completamente corroso (a suo dire) dal peccato e non meritevole di esistere.

Il prete utilizzerà dunque tutti gli esplosivi acquistati dagli Arcangeli e li metterà in diverse parti dal paesello, a partire dal suo confessionale, dove si rinchiuderà con una bomba per togliersi la vita. Neanche a dirlo, uno degli ordigni verrà posizionato a casa di Francisca, che morirà insieme a Raimundo, mai ripresosi dallo stato catatonico. Il destino degli altri personaggi, fatta eccezione per i tre morti certi, resterà così in sospeso…

Il Segreto, news: ecco il segreto di Puente Viejo

Eh si: a quel punto, la voce narrante di Francisca spiegherà che, a causa della bomba di don Filiberto, sono stati tanti i paesani di Puente Viejo a passare a miglior vita, insieme a lei, a Raimundo e al sacerdote, ma non farà nessun nome.

Oltre a ripercorrere col pensiero i suoi amici e nemici, tra cui Pepa Balmes (Megan Montaner), la Montenegro svelerà così che il vero segreto di Puente Viejo non è altro che la sua storia d’amore con Raimundo, che rimarrà eterna nei cuori di chi ha sempre amato la sfortunata cittadina. Si tratta dunque di un finale amaro, che trasformerà però l’amore tra la Montenegro e l’Ulloa in leggenda, visto che i loro spiriti in qualche modo sono sempre rimasti in quel luogo.

