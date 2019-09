Alessio Boni (foto: RAI)

Anticipazioni seconda puntata della fiction La strada di casa 2, in onda martedì 24 settembre 2019 in prima serata su Rai 1:

I Morra sono sconvolti dall’arresto di Lorenzo per la scomparsa di Irene, ma Viola afferma di aver visto la ragazza in una farmacia notturna di Torino. Insospettito dal fatto che siano stati acquistati alcuni farmaci contro l’epilessia, Fausto pensa che la scomparsa di Irene sia collegata a quella (avvenuta nello stesso periodo) del piccolo Davide, un bambino della casa famiglia dove proprio Irene era volontaria.

Dopo il rilascio di Lorenzo, l’azienda di famiglia rischia il fallimento: Valerio, con cui Milena ha una storia clandestina, spinge per l’acquisto di prodotti dall’estero, invece Lorenzo è più portato a mantenere la politica del Km0.

In una disastrosa riunione in cui Milena vota a favore di Valerio, la famiglia Morra finisce per perdere il controllo dell’azienda.

Lorenzo indaga ancora e scopre che Davide potrebbe essere suo figlio…

