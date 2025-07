Fiction Canale 5 2025 / 26, le serie tv della nuova stagione: grandi storie ed emozioni!

La serialità italiana continua a essere uno degli assi portanti dell’offerta di Canale 5, e la prossima stagione televisiva promette una carrellata di titoli capaci di coinvolgere, emozionare e sorprendere. Alla presentazione ufficiale dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha parlato di una stagione “strepitosa”, costruita con attenzione per riflettere l’identità popolare e contemporanea della rete.

Il risultato è un’offerta che punta su volti amatissimi dal pubblico e spazia dal poliziesco ironico alla saga familiare, dal racconto al femminile alla commedia con sfumature drammatiche. Ecco cosa vedremo prossimamente in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Alex Bravo / A testa alta / Vanina

Tra le novità più attese, spicca Alex Bravo – Poliziotto a modo suo, con Marco Bocci nei panni di un investigatore geniale ma disorganizzato, diviso tra indagini brillanti e una vita personale tutta da mettere in ordine. Si torna poi nella casa della famiglia Borghi con Buongiorno, mamma! 3, dove Raoul Bova affronta nuovi equilibri familiari e un mistero che riapre ferite mai del tutto guarite.

Con A testa alta, Sabrina Ferilli dà volto e voce a una donna forte, preside stimata, messa alla gogna da un video rubato che ne mette a rischio la reputazione e la serenità. Prosegue anche l’avventura di Vanina – Un vicequestore a Catania, con Giusy Buscemi di nuovo al centro di intricati casi ispirati ai romanzi di Cristina Cassar Scalia, tra atmosfera siciliana e tensione narrativa.

Una nuova vita / Colpa dei sensi / I Cesaroni – il ritorno

Una nuova vita segna invece il ritorno di Anna Valle in una storia di rinascita e verità: una donna esce di prigione e lotta per dimostrare la propria innocenza, mentre cerca di ricucire il rapporto con il figlio.

Amori passati e verità taciute si intrecciano in Colpa dei sensi, con Gabriel Garko, Anna Safroncik e Tommaso Basili in un triangolo emotivo dove la passione si scontra con la lealtà. Grande attesa anche per I Cesaroni – Il ritorno: Claudio Amendola guida la storica famiglia romana in una nuova avventura, tra nostalgia, nuovi volti e l’obiettivo di salvare la mitica bottiglieria.

Erica / Viola come il mare 3 / Il don

In Erica, Vanessa Incontrada veste i panni di una scrittrice di gialli in crisi che torna nella sua terra d’origine, dove si troverà coinvolta in un vero delitto. Un viaggio tra noir, ironia e sentimenti, ispirato alla serie francese omonima.

Arriva poi la terza stagione di Viola come il mare, la serie dei record con Francesca Chillemi di nuovo nei panni della giornalista sinestetica, affiancata dalla new entry, l’attore argentino Rodrigo Guirao Díaz, nuovo ispettore e vicino di casa decisamente… ingombrante!

Chiude il quadro Il Don, la storia di un prete dal passato da pugile che torna nel quartiere in cui è cresciuto per tendere una mano a chi è rimasto indietro, portando con sé umanità e riscatto. L’attore protagonista non è ancora stato scelto, ma lo scopriremo prestissimo. Seguici su Instagram.