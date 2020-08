Henry Joseph Samiri è Douglas Forrester a Beautiful

Come tutti gli anni, in Italia agosto significa tre settimane di assenza di Beautiful dai nostri teleschermi. Comunque la soap americana più vista al mondo non ci metterà molto a tornare in onda e infatti la prima puntata della nuova stagione su Canale 5 sarà in video lunedì 24 agosto.

Da quel momento, i Forrester, i Logan e gli Spencer torneranno a tenerci compagnia quotidianamente e si ricomincerà ovviamente dalla vicenda che più ha tenuto banco negli ultimi mesi qui da noi: lo scambio di culle riguardante Phoebe / Beth.

Beautiful, anticipazioni puntate italiane: THOMAS vuole sposare HOPE

La verità su questa storia emergerà tra un po’ di tempo (non troppo, tranquilli!), ma intanto nella trama si è inserito il subdolo Thomas Forrester (Matthew Atkinson), che sta contribuendo a mantenere il segreto su Beth e per farlo ha addirittura lasciato morire la povera Emma Barber.

Con l’inizio dei nuovi episodi, ritroveremo Thomas immerso nei suoi inquietanti sogni romantici su Hope Logan (Annika Noelle).

Beautiful, trame italiane: DOUGLAS fa la proposta di matrimonio a HOPE per conto del padre…

Eh sì: il giovane Forrester vorrà chiedere alla sua amata di sposarlo, anche se in realtà lei sta attraversando una fase piuttosto triste: proprio un anno prima scopriva di aspettare quella bambina che lei crede morta (e che invece è al momento nelle mani di Steffy).

Ci sarà dunque la grande proposta? Sì, ma a farla sarà una “terza persona”: le anticipazioni ci dicono che il piccolo Douglas (Henry Joseph Samiri) farà vedere a Hope un anello di fidanzamento e le domanderà se vuole diventare la sua mamma sposando suo padre.

Hope ovviamente resterà colpita e al tempo stesso turbata dalla “dolce richiesta” del bambino, certo è che alla fine la accetterà anche se senza troppa convinzione!

C’è da dire che diversi familiari storceranno il naso riguardo alla dinamica di questa proposta nuziale – Liam (Scott Clifton) ad esempio intuirà che Douglas è stato addestrato da Thomas – ma intanto qualcun altro farà il detective e cercherà di risolvere il mistero del momento: Xander (Adain Bradley) scoprirà a breve che, nel corso della notte dell’incidente, Thomas era stranamente sulla stessa strada che stava percorrendo la sfortunata Emma…

Appuntamento, dunque, lunedì 24 agosto alle 13,40 per la grande rentrée di Beautiful, non perdetela! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

