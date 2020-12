Sally Spectra / Beautiful e Febbre d'amore

Come già ampiamente riportatovi, il 2020 per Sally Spectra e la sua interprete Courtney Hope è stato un anno di cambiamento… di soap opera! La pronipote della Sally originale, infatti, è uscita di scena nelle puntate americane di Beautiful, salvo poi ricomparire dopo qualche mese a Genoa City, la fittizia cittadina del Wisconsin dove è ambientata Febbre D’Amore.

Arrivata dall’assolata California, la strada per la stilista si è rivelata tutt’altro che facile. Fresca del nome fattosi alla Forrester Creations, Sally infatti sperava di avere vita facile nel reinventarsi e trovare nuove opportunità di successo. Le sue aspettative, tuttavia, fino ad ora hanno dovuto scontrarsi con alcuni ostacoli. Presentatasi alla Jabot Cosmetics, ha scoperto con delusione che l’azienda aveva deciso di passare la gestione della sua collezione di moda (la JVC) alla filiale di minoranza, la Fenmore Boutiques. Presentatasi così ad una vecchia conoscenza di Beautiful, Lauren Fenmore Baldwin, Sally ha però ottenuto solo un posto di sua assistente personale, non smettendo di puntare comunque al ben più alto obiettivo.

Per agguantare l’incarico, Sally ha finto di allearsi con Theo Vanderway, manager di influencer e imparentato con gli Abbott, tra i quali Jack e sua sorella Ashley (proprio la Ashley che abbiamo brevemente conosciuto anche a Beautiful tra il 2007 e il 2008). Il ragazzo, in rotta con gli zii per essere stato escluso dal testamento della nonna, ha pianificato di far loro causa, proponendo a Sally di essere la sua spia in seno alla Jabot, promettendole la sezione moda come ricompensa.

La stilista, tuttavia, ha in realtà avvisato gli Abbott delle intenzioni del giovane, volendo mostrarsi loro come una persona di fiducia. Theo, che conosceva già Sally dal periodo in cui la ragazza ha vissuto con Thomas Forrester a New York, ha dunque dovuto desistere vista la complessità della battaglia legale che si stava profilando. Accettate, come accordo, alcune boutique della nonna a Parigi, Theo ha lasciato la città.

Purtroppo per Sally, la JVC alla fine è andata a Summer Newman Abbott, in passato figliastra di Jack e ora sua nuora, in quanto fidanzata al figlio Kyle. Proprio Jack ha invitato Sally a non fare passi più lunghi della gamba, imparando ad aspettare per raccogliere i risultati del suo lavoro. Sia l’imprenditore che Lauren, si sono accorti, infatti, del lato battagliero della giovane che, sebbene da una parte la renda apprezzabile, dall’altra gliela fa guardare con un po’ di diffidenza.

Stando agli spoiler, con l’avvento del 2021 la faida tra Summer e Sally potrebbe mettere in pericolo proprio la collezione di moda così cara ad entrambe. In particolare Summer si ritroverà con Sally sempre più coinvolta anche nella sua vita personale, quando la Spectra punterà ad uno degli scapoli più ambiti della città. E no, non si tratta del suo Kyle, bensì proprio di Jack Abbott!

Con un passato da playboy seriale e le doti di grande romantico quando si innamora, l’imprenditore è stato stranamente single per diverso tempo, preferendo concentrarsi sul suo ruolo di capo famiglia e sulla demenza senile che ha colpito la madre, la quale, in passato, aveva abbandonato più volte lui e le sorelle per inseguire carriera e amori.

Riconciliatosi con lei e accompagnatala nell’ultimo paio d’anni di vita, Jack sente ora la mancanza dell’amore di una donna: che sia Sally la prossima ad intrigarlo? Colpito dallo spirito della ragazza, Jack la inviterà a passare il Natale a casa Abbott e sarà con lui che la giovane Spectra si aprirà circa il proprio complicato passato. Nonostante l’importante differenza di età, tra i due sboccerà la passione?

Ma veniamo a Beautiful, dove alcuni nuovi spoiler per il 2021 lasciano pensare che il mondo dei Forrester non abbia totalmente chiuso con Sally Spectra. Ci riferiamo in particolare al suo ex, Wyatt Spencer, e alla sua attuale compagna, Flo Fulton. Quest’ultima, nonostante Sally abbia lasciato la città dopo il suo fallito tentativo di separare la coppia, potrebbe trovarsi tra le mani la possibilità di vendicarsi. Cederà a questa tentazione oppure seguirà l’indicazione di Wyatt di lasciarsi il passato alle spalle?

La storyline dovrebbe portare nuovi volti sulla scena. Uno di questi sarà proprio Sally (presumibilmente per un breve ritorno “crossover” con Beautiful) o qualcuno della sua attuale vita a Genoa City in cerca di scheletri nell’armadio, magari proprio Summer?

Purtroppo, per noi fan italiani non sarà possibile apprezzare totalmente un possibile nuovo incrocio tra le due soap. Se negli USA Febbre D’Amore è compagna di palinsesto di Beautiful, in Italia non va più in onda da anni, per cui potremo vedere in tv solo le parti che andranno in onda in Beautiful e non quelle relative alla sua “cugina” televisiva.

Piccola curiosità: Febbre non ha ignorato che Sally ha dei parenti e, sebbene non siano mai apparsi in video, la stilista è stata mostrata più volte al telefono, intenta ad aggiornare sua sorella Coco circa i suoi progressi a Genoa City!

