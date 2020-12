Bridgerton

Un Natale tra scandali e segreti ci aspetta con Bridgerton, il nuovo seducente dramma d’epoca prodotto da Shonda Rhimes (la “mamma” di Grey’s Anatomy) e ispirato ai romanzi bestseller della scrittrice americana Julia Quinn. La fiction, composta da otto episodi, debutta su Netflix oggi, 25 dicembre 2020.

La serie è ambientata nell’Inghilterra della Reggenza, Londra 1813, e segue le vicende di una bella e carismatica fanciulla, Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la figlia maggiore della potente famiglia Bridgerton, la quale si ritrova spinta nel mercato matrimoniale di Regency London dalla madre Lady Violet, che ambisce per lei a un ottimo partito.

La ragazza sogna di trovare il vero amore come i suoi genitori, ma ciò non sarà affatto facile e il fratello Anthony (Jonathan Bailey), diventato capofamiglia dopo la recente morte del padre, non riuscirà a capire il desiderio di Daphne di trovare marito. Poi però il foglio dello scandalo dell’alta società scritto dalla misteriosa giornalista di gossip Lady Whistledown (la cui identità sarà un mistero fino alla fine) metterà a repentaglio la reputazione della ragazza e a quel punto le cose inizieranno a complicarsi molto.

Comunque sia, quando il giovane e ribelle Duca di Hastings (Regé-Jean Page) – lo scapolo d’oro più ambito dalle giovani debuttanti – incrocerà la strada della bella Daphne, tra i due saranno scintille! Il duca suggerirà infatti a Daphne di unirsi per scoprire chi si cela dietro il foglio dello scandalo. Nonostante entrambi siano restii nell’ammettere cosa sentono l’uno per l’altra (definendo il loro rapporto come semplice amicizia) tra i due la chimica sarà sempre più evidente…

Accanto a Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page, il cast si avvale anche di Golda Rosheuvel, Luke Newton, Jonathan Bailey, Ruby Barker, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Harriet Cains, Polly Walker e Bessie Carter.

Bridgerton riesce a fondere perfettamente più stili decisamente agli antipodi, come il period drama e la modernità di una serie contemporanea, senza rinunciare all’immancabile sguardo progressista che da sempre contraddistingue le serie dell’universo Shondaland! Sullo sfondo di una Londra in piena età della Reggenza, questa nuova produzione celebra la sensualità e l’erotismo femminile celati dietro un’apparente ingenuità. Il genio Rhonda Rhimes ancora una volta riesce a fare centro, con una storia briosa e accattivante ricca di intrighi, scandali ma anche molto romanticismo (che ancora prima del debutto è già diventata un cult)!

Uno show ben curato nei dettagli che sicuramente saprà conquistare chi si avvicina per la prima volta alla storia dei Bridgerton e anche i tantissimi affezionati lettori dei romanzi di Julia Quinn. Sicuramente per molti sarà un Natale all’insegna del binge-watch! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.