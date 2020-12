Leyla ed Emre / Daydreamer

Una romantica richiesta darà il via ad una girandola di equivoci nelle puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno in onda nelle prossime settimane: dato il suo matrimonio stabile e felice da più di un anno, Emre Divit (Birand Tunca) deciderà infatti di mettere su famiglia insieme alla moglie Leyla (Oznur Serceler) e sceglierà di chiederglielo in un modo alquanto singolare. Tuttavia, i suoceri impiccioni Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez) rischieranno di rovinare tutto quanto…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Emre fa una sorpresa a Leyla

Le anticipazioni indicano che tutto avrà inizio quando Emre e Leyla decideranno di iscriversi ad un corso di balli di coppia. Nonostante la mancanza di un lavoro, che comunque spererà di trovare quanto prima, il Divit organizzerà nei minimi dettagli l’uscita precedente alla prima lezione, tant’è che si assicurerà di portare con sé una piccola scatolina, che però non conterrà al suo interno un anello. L’uomo condurrà così la consorte in un parco, dove le comprerà un palloncino a forma di cuore e le dirà di non essersi mai pentito di averla sposato.

Il momento romantico non tarderà dunque ad arrivare: subito dopo il ballo d’esordio, Emre tirerà infatti fuori dalla sua giacca la sopracitata scatola, dove sarà custodito un piccolo ciuccio. Il fratello minore di Can (Can Yaman) paleserà quindi alla donna il suo desiderio di diventare padre e riceverà la sua risposta favorevole, che sarà “benedetta” da tutte le altre coppie presenti alla lezione. Ad ogni modo, i telespettatori dovranno prestare attenzione a Mevkibe e Nihat…

Daydreamer – Le Ali Del Sogno, news: i sospetti di Mevkibe e Nihat

Eh sì: già da qualche giorno precedente alla proposta di formare una famiglia, i due signori Aydin fraintenderanno alcuni comportamenti di Leyla, che a causa dello stress accumulato nell’ultimo periodo comincerà ad avvertire delle strane nausee e mangerà meno del dovuto. Insomma, nel giro di poco tempo, Mevkibe penserà che la figlia sia incinta, tant’è che le impedirà di bere caffè e sottolineerà che è giusto che, nel suo “nuovo status”, salvaguardi la sua salute senza pensare solamente a se stessa.

Da un lato Leyla e Emre non capiranno per quale ragione Mevkibe stia facendo tale discorso, dall’altro la stessa Mevkibe informerà anche Nihat dei suoi dubbi. Il risultato? Ovviamente il commerciante si rallegrerà all’idea di stare per diventare nonno… ma si tratta di un’idea sbagliata!

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Emre ancora senza lavoro

Comunque sia, prima di diventare genitori, Leyla ed Emre dovranno risolvere un altro problema, ossia la mancanza di un lavoro dell’uomo da quando la Fikri Harika è fallita. Ciò, col trascorrere dei giorni, frenerà l’entusiasmo della Aydin al pensiero di diventare mamma?

