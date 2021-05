Anticipazioni puntata di Daydreamer – Le Ali del Sogno di mercoledì 26 e giovedì 27 maggio 2021 su Canale 5:

Can va al negozio di Nihat per domandare a Sanem di prendere parte alla festa per la campagna di WomanArt, ma la ragazza non vuole proprio saperne. Anche Leyla cerca di farle cambiare idea, ma Sanem non ha proprio intenzione di partecipare al party.

Muzaffer e Ceycey restano piuttosto male dopo il rifiuto di Sanem, ma non si arrendono: Muzaffer a quel punto altera la sua voce e chiama il negozio di Nihat, facendo un ordine e ottenendo che venga consegnato in una villa a Beykoz, senza dire che si tratta della villa per il party di WomanArt.

Sanem si ritrova senza volerlo al party e tutti gli invitati le fanno festa, ma presto Mevkibe chiama Sanem e le dice di rientrare quanto prima a casa.

Prossima alla partenza, Sanem viene raggiunta in extremis alla stazione da Can, che le dichiara il suo amore. Lei non parte più e i due si rimettono insieme.