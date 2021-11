Nella seconda stagione di Love Is In The Air, i telespettatori italiani sentiranno inaspettatamente parlare di Sanem Aydin (Demet Ozdemir) e Can Divit (Can Yaman), i protagonisti di Daydreamer – Le Ali del Sogno, altra soap turca trasmessa sulle reti Mediaset.

Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: PINA e KEREM, sarà amore?

Si tratterà di un vero e proprio cross over tra le due produzioni, che darà quel tocco in più di romanticismo alla storia d’amore tra Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin). Cerchiamo quindi di capire meglio che cosa succederà…

Love Is In The Air, news: Serkan scopre di avere il cancro

In base a quanto rivelano le anticipazioni, questa storyline comincerà a prendere piede nel finale della prima stagione, ovvero nel momento in cui Serkan scoprirà di avere un tumore al cervello. Come già sapete, Bolat preferirà non rivelare a Eda il male di cui soffre, ma ciò non gli impedirà di coinvolgerla in un particolare gioco: redigere una lista delle cose che, entrambi, hanno sempre sognato per poi scriverle in dei bigliettini da estrarre a sorte.

E così, tra un’estrazione e l’altra, ad un certo punto Eda e Serkan dovranno scrivere una dedica in un foglietto da chiudere all’interno di una bottiglia di vetro da lanciare in mare. Questa azione, apparentemente senza uno scopo, tornerà utile nel corso della seconda stagione…

Love Is In The Air, trame: Eda e Serkan cinque anni dopo

Eh sì: cinque anni dopo la loro rottura, Eda e Serkan si rincontreranno per la ristrutturazione di un albergo. Da un lato la Yildiz non vorrà saperne di riallacciare i rapporti con l’uomo, al quale avrà peraltro nascosto di essere diventato il padre della piccola Kiraz (Maya Basol), dall’altro Bolat farà di tutto per fare nuovamente breccia nel cuore della donna, visto che nel frattempo sarà guarito dal cancro e si sarà pentito per aver scaricato la sua amata per concentrarsi troppo sul lavoro.

Durante uno dei tanti momenti che passeranno insieme, Eda e Serkan si ritroveranno quindi a passeggiare nei pressi del molo di una spiaggia e resteranno sorpresi quando vedranno una bottiglia di vetro in mare. Certa che la stessa sia quella lanciata tanti anni prima, la Yildiz vorrà subito recuperarla, ma andrà incontro ad una grossa sorpresa…

Love Is In The Air, spoiler: Eda e Serkan trovano la lettera di Sanem

Eda e Serkan si ritroveranno dunque a leggere la lettera che, proprio a Daydreamer – Le Ali del Sogno, Sanem ha scritto per Can:

“Sono stata lontana da te per molto tempo, non importa quanto mi sforzi, non posso dimenticare e lasciare tutto da parte. Come si può cancellare un amore? Gli anni mi hanno fatto imparare che l’amore non è come nei vecchi racconti o nelle fiabe. L’amore causa dolore, l’amore fa male, l’amore fa impazzire. Ma tu torni, ci riprovi, aspetti ancora, non è una favola, ma l’amore è una speranza, ti prego non lasciarmi senza di essa. Se è un errore, facciamolo insieme quell’errore, se vogliamo bruciare, camminiamo insieme; non lasciarmi, per favore torna da me, resta con me“.

Una dedica, fatta da Sanem al suo Albatros, che colpirà parecchio Bolat, il quale preciserà che, se sapesse scrivere così bene, sarebbero certamente quelle le parole che lui dedicherebbe a Eda. Un cross over reso possibile dal fatto che alcuni autori di Love Is In The Air sono gli stessi di Daydreamer. Un momento super romantico che avverrà poco prima che Serkan scopra di essere il padre di Kiraz…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)