Dopo un anno di grandi avventure, venerdì 28 maggio termina su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno, la fiction turca pomeridiana che ci ha tenuto compagnia per circa un anno.

Come sapete, già da lunedì prossimo avremo occasione di rivedere l’attore Can Yaman nella nuova soap Mr Wrong – lezioni d’amore, ma intanto vediamo come si conclude la grande storia d’amore di Can e Sanem attraverso le anticipazioni dell’appuntamento finale:

Anticipazioni puntata Daydreamer di venerdì 28 maggio 2021 su Canale 5:

In agenzia, Deren si occupa delle intemperanze di Muzaffer e Ceycey. Intanto giunge la notizia di Can e Sanem che stanno di nuovo insieme, e tutti festeggiano.

Can si rende conto che la memoria gli è tornata del tutto e decide di organizzare una grande festa per annunciarlo a Sanem tramite una sorpresa.

Il party organizzato da Can ha il suo culmine in una proposta di fidanzamento che viene ufficializzata in casa dei genitori di Sanem. I due si sposano e a fine puntata scopriremo che nel tempo avranno tre gemelli!