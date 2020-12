Silvia ed Ernesta / Il paradiso delle signore (foto Ufficio Stampa)

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di lunedì 21 dicembre 2020: La zia Ernesta (Pia Engleberth) e Stefania (Grace Ambrose) intendono fare l’albero in casa Cattaneo, sperando di risollevare il morale di Silvia (Marta Richeldi)!

Dopo la partenza di Roberta (Federica De Benedittis), Marcello (Pietro Masotti) rimarrà in Caffetteria. A questo punto Salvatore (Emanuel Caserio) e Laura (Arianna Montefiori) devono con molto dispiacere licenziare Sofia Galbiati (Giulia Chiaramonte), la nuova cameriera. Laura però, nel tentativo di aiutare la ragazza, la segnala a Clelia (Enrica Pintore) che è sempre in cerca di una nuova Venere.

Agnese (Antonella Attili) è via, quindi Salvo, Rocco (Giancarlo Commare), Armando (Pietro Genuardi) e Marcello devono organizzare la cena della Vigilia che sarà tutta al maschile!

Aspettando il ritorno di Marta (Gloria Radulescu) per la sera della vigilia, Vittorio (Alessandro Tersigni) pensa di passare le vacanze a casa con la cognata e i nipoti, ma Adelaide (Vanessa Gravina) vuole avere tutta la famiglia riunita per Natale e così cerca di allontanare Beatrice (Caterina Bertone) e i suoi figli offrendo ai tre un soggiorno in una località sciistica, tutto a spese del Circolo.

