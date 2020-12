Umberto e Adelaide / Il paradiso delle signore (foto copyright P. BRUNI)

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di mercoledì 23 dicembre 2020:

Maria (Chiara Russo) sta per andare in Sicilia per le feste, ma prima prepara dei buonissimi piatti per la cena della vigilia di Rocco (Giancarlo Commare) e Salvatore (Emanuel Caserio).

Beatrice (Caterina Bertone), che ha assistito a un litigio tra i suoi figli e il personale del Circolo, decide di lasciare il suo lavoro.

Luciano (Giorgio Lupano) parla a Federico (Alessandro Fella) del dono che vuole fare a Carletto (Dylan Interlenghi), intanto anche Umberto (Roberto Farnesi) ha acquistato un dono per Federico e chiede a Vittorio (Alessandro Tersigni) di consegnarglielo.

Al Paradiso arriva “Babbo Natale” con degli Elfi molto particolari: Serena (Giulia Patrignani) e Carletto!

Marta (Gloria Radulescu), attraverso una telefonata, comunica che per via di una tempesta di neve non riuscirà a raggiungere Vittorio a Natale. A questo punto il ragionier Conti trascorrerà il giorno di festa con Beatrice, Pietro (Andrea Savorelli) e Serena…

