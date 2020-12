COSIMO e GABRIELLA / Il paradiso delle signore (copyright foto P. BRUNI)

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 4 a venerdì 8 gennaio 2021: Federico intende andarsene da casa di Luciano, in modo da dare al padre e a Clelia la possibilità di organizzare una convivenza. Sta di fatto però che, nonostante il Natale passato insieme a lei, Federico non è ancora in grado di perdonare totalmente la madre.

Nel magazzino del Paradiso sembrano accadere cose piuttosto bizzarre, mentre i piccoli Serena e Carletto si occupano delle calze della Befana e sembrano non andare tanto d’accordo… Adelaide ha un confronto con Beatrice: la Contessa, infatti, non riesce proprio ad accettare che Vittorio abbia in casa la cognata e i suoi figli.

Nel magazzino del Paradiso proseguono le stranezze: che ci sia un fantasma? Adelaide continua a ritenere che non sia appropriata la convivenza di fatto di Vittorio e Beatrice, intanto quest’ultima stringe sempre più una bella amicizia con Clelia. Federico sembra aver accettato il regalo natalizio di Umberto, il quale a questo punto comincia a pensare che il figlio – nonostante l’atteggiamento diffidente – in cuor suo abbia apprezzato il dono.

Gabriella parla a Laura della data del suo matrimonio con Cosimo e la incarica di realizzare la torna nuziale; la Rossi si decide a parlare delle nozze anche con Salvatore, ma intanto Rocco trova casualmente la lettera che proprio Salvo aveva scritto a Gabriella e che Agnese aveva intercettato…

Rocco scopre che le stranezze che avvengono in magazzino dipendono da Irene, che ora dorme lì dopo aver litigato con suo padre; la ragazza riesce a farsi promettere da Rocco un assoluto silenzio sulla questione. Mentre Clelia e Luciano vorrebbero rivelare platealmente il loro amore, uscendo così allo scoperto, Armando confida proprio al ragionier Cattaneo il suo desiderio di rendere più seria la questione del ciclismo, fondando una vera e propria squadra targata Paradiso.

Anche Salvatore ora sa che la lettera scritta a suo tempo a Gabriella non è mai arrivata a destinazione e inizia a pensare che la madre possa aver avuto un ruolo in tutto questo; per venirne a capo, Salvo chiede a Rosalia se sa qualcosa in merito… Intanto Gabriella e Cosimo decidono di invitare Salvatore al loro matrimonio.

Le Veneri si accorgono di una certa complicità sempre più evidente tra Rocco e Irene; intanto Clelia si offre di aiutare Beatrice quando quest’ultima ha bisogno di un nuovo abito (la donna sta per iniziare la scuola serale per potersi poi diplomare in ragioneria). Marcello deve di nuovo affrontare il Mantovano, ma Ludovica – quando li vede – si presenta in Caffetteria.

Arturo Bergamini ha deciso di invitare i Guarnieri alle nozze tra Cosimo e Gabriella, ma l’uomo ha anche altro in serbo: propone a Umberto un affare riguardante il campo immobiliare, ma si tratta della stessa truffa che in precedenza vedeva coinvolto anche Achille Ravasi. Gabriella vorrebbe sapere se Salvatore parteciperà al suo matrimonio, ma il ragazzo cerca di prendere tempo: è ancora sconvolto dopo aver scoperto la verità sulla lettera e cerca l’aiuto dell’amico Marcello…

Salvatore, posizionando il messaggio in bella vista, intende fare in modo che Agnese si accorga della lettera non appena rientrerà a casa dal viaggio in Sicilia. Gabriella trova la lettera e a quel punto intende avere un chiarimento con il suo ex.

Nonostante la riluttanza di Beatrice ad accettare l’aiuto di Vittorio, proprio quest’ultimo le propone un lavoro al Paradiso: diventerebbe la segretaria di Luciano Cattaneo. Serena e Carletto devono salutarsi e, per l’occasione, si scambiano un regalo. La faccenda legata a Ravasi impensierisce ancora Adelaide, mentre Umberto inizia un doppio gioco con il padre di Cosimo…

