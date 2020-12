AGNESE (Antonella Attili) / Il paradiso delle signore

Prosegue la settimana “di astinenza” per i fan de Il paradiso delle signore, ma com’è noto la pausa sarà molto breve: già lunedì prossimo, 4 gennaio 2021, la fiction daily di Rai 1 sarà in onda al consueto orario delle 15,55 e da ora in poi non dovrebbe avere altre pause sino alla conclusione naturale della stagione (sperando ovviamente che la situazione sanitaria nel nostro Paese non provochi problemi simili a quelli della scorsa primavera).

Con il ritorno in video, sarà “ripescata” una vicenda lasciata in sospeso da sin troppo tempo: Gabriella (Ilaria Rossi) non ha mai letto la famosa missiva scritta da Salvatore (Emanuel Caserio) e intercettata da Agnese (Antonella Attili). Proprio la mamma di Salvo ha impedito a suo tempo che la Rossi leggesse la lettera, impedendo l’arrivo a destinazione. Ma la verità prima o poi viene alla luce… e stavolta quel momento è arrivato!

Tra pochi giorni, la lettera la troverà prima Rocco (Giancarlo Commare) e poi la vedrà anche Salvatore (Emanuel Caserio), che inizierà a sospettare della madre. Il giovane Amato, pur di venire a capo della questione, chiederà informazioni persino all’amica di famiglia Rosalia (Ornella Giusto) e poi lascerà il messaggio in bella vista in modo che Agnese lo trovi non appena tornerà dal viaggio in Sicilia con il marito Giuseppe (Nicola Rignanese).

Le vicende legate alla lettera, però, non finiscono qui: anche Gabriella finirà per leggerla! A quel punto, cosa succederà? Non è un mistero che la giovane abbia già fissato la data delle nozze con Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), tuttavia cercherà egualmente un immediato chiarimento con il suo ex…

Insomma, la situazione “si muoverà” molto con l’inizio del 2021 e sarà interessante capire come si giustificherà Agnese quando presto o tardi avrà un confronto-scontro con il figlio riguardo al fatto di aver nascosto la lettera!

Ma per la signora Amato potrebbero esserci anche altri problemi: con il ritorno del consorte, praticamente la donna non può più coltivare l’amore per Armando (Pietro Genuardi) e presto le cose potrebbero andare ancora peggio. Stando infatti ad alcune recenti dichiarazioni, pare proprio che Giuseppe gradualmente si farà sempre più minaccioso e terribile!

Non si fa fatica a pensare che l'uomo scoprirà in gran fretta la tresca tra Agnese e Armando (sempre che non l'abbia già intuita…) e a quel punto chissà che l'Amato senior non si trasformi a suo modo in una sorta di "dark man". Per Agnese si annuncia un 2021 "da paura"? Staremo a vedere…