Giulia Chiaramonte è Sofia Galbiati a Il paradiso delle signore

Con un po’ di stupore, durante la puntata di giovedì 17 dicembre i fan de Il Paradiso delle signore hanno visto irrompere in scena uno strano “Charlot” che in realtà celava una simpatica ragazza. E chissà che la donna in questione non si sia trovata al posto (quasi) giusto nel momento giusto!

Il personaggio di cui parliamo si chiama Sofia Galbiati ed è interpretato dalla giovane attrice Giulia Chiaramonte. Per un attimo avremo l’impressione che Sofia sia destinata a diventare la nuova cameriera della Caffetteria. Come sapete, alla notizia del trasferimento di Marcello (Pietro Masotti) a Bologna, Salvatore (Emanuel Caserio) e Laura (Arianna Montefiori) si sono subito messi alla ricerca di un aiutante, cosa che ha dato il via anche a qualche “simpatico dissapore” tra i due (visto che Salvo avrebbe preferito un cameriere maschio, al contrario della sua socia).

Sta di fatto che Sofia sembra la candidata ideale per sostituire Marcello, ma le cose non andranno così: se avete visto la puntata, vi sarà già chiaro che il Barbieri ha dovuto far andare in scena un dolorosissimo inganno – ordito con la complicità di Ludovica Brancia (Giulia Arena) – per convincere Roberta (Federica De Benedittis) a lasciare Milano senza di lui!

La Pellegrino dunque uscirà di scena triste e sconsolata, senza sapere che Marcello l’ha amata così tanto da rinunciare a lei e salvarla dalle grinfie del Mantovano (Mariano Riccio). Un finale amaro, che tra l’altro produrrà un’inattesa conseguenza: Marcello resterà alla Caffetteria e di una cameriera non ci sarà più bisogno…

Chissà però che la new entry, lavorativamente parlando, non si possa trasferire a pochissima distanza dal bar: Salvo e Laura dovranno per forza di cose licenziare Sofia ma, per aiutarla, la Parisi la proporrà in qualità di Venere a Clelia Calligaris (Enrica Pintore).

Sarà dunque Sofia Galbiati a sostituire Roberta?