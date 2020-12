SILVIA / Marta Richeldi

Questa è la settimana natalizia anche nelle vicende de Il paradiso delle signore, fiction in cui come sapete corrispondono con la realtà il giorno e il mese… ma ovviamente non l’anno! Ed è anche la settimana in cui sono più che mai protagonisti i bambini: proprio in questi giorni stiamo notando al Paradiso un particolarissimo “Babbo Natale” i cui elfi sono Carletto (Dylan Interlenghi) e Serena (Giulia Patrignani).

Oggi e domani – 24 e 25 dicembre – vanno in onda le ultime due puntate del Paradiso prima di una breve pausa (i nostri protagonisti torneranno in video lunedì 4 gennaio 2021) e gli episodi che stiamo per vedere porteranno in scena il primo Natale insieme della nuova famiglia costituita da Clelia (Enrica Pintore), Carletto e Luciano (Giorgio Lupano).

A restare fuori dai giochi sarà per forza di cose la sempre più triste Silvia, che però andrà incontro a una bella sorpresa: come vi abbiamo già segnalato, alla fine Federico (Alessandro Fella) preferirà andare dalla mamma per il cenone e nella puntata del 25 racconterà a Luciano della reazione commossa della donna come conseguenza del suo arrivo a casa. Sarà quello il momento in cui il ragionier Cattaneo consiglierà al ragazzo di perdonare totalmente sua madre per i fatti del passato.

Come già detto, dopo la puntata di Natale, il Paradiso torna a gennaio e sarà interessante capire quali vicende riguarderanno Silvia Cattaneo nell’anno nuovo: l’attrice che la interpreta, Marta Richeldi, ha recentemente anticipato in un’intervista a Il Gazzettino che la trasformazione che nel tempo ha già interessato il suo personaggio continuerà ancora. Staremo a vedere…

