FEDERICO (Alessandro Fella) / Il paradiso delle signore

Ritornano dopo la pausa natalizia i nostri amati protagonisti de Il Paradiso delle Signore e per l’occasione le anticipazioni della fiction daily di Rai 1 ci parlano dei prossimi sviluppi che riguarderanno Federico Cattaneo (Alessandro Fella).

Il giovane, dopo i recenti avvenimenti riguardanti la sua famiglia, ancora non riuscirà a perdonare del tutto sua madre Silvia (Marta Richeldi): l’idea di essere figlio di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e non di Luciano (Giorgio Lupano) è una ferita ancora troppo fresca.

Comunque, Federico nei prossimi giorni deciderà di andare via da casa di Luciano per poter permettere al padre di vivere la sua storia d’amore con Clelia (Enrica Pintore) in piena intimità. Dove andrà a stare?

Intanto, quel che è certo è che alla fine Federico accetterà il regalo di Natale di Umberto (dei gemelli con le iniziali “F” e “G”, che abbiamo visto nell’ultima puntata pre-natalizia), dando quindi un barlume di speranza al banchiere milanese che inizierà a pensare di aver conquistato un piccolo spazio nel cuore del ragazzo.

Sarà davvero così? Appuntamento a lunedì prossimo per i nuovi episodi, che proseguiranno sino a fine stagione senza altre pause.

Approfittiamo dell’occasione, visto che questo è il nostro ultimo post del 2020, per augurare a tutti i lettori di TvSoap.it un buon 2021, con la speranza di uscire pian piano dall’emergenza sanitaria che ha contraddistinto l’anno che va a chiudersi. Rivolgiamo i nostri auguri anche allo staff artistico e tecnico di tutte le trasmissioni che seguiamo su queste pagine. Felice anno nuovo!

