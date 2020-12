Armando / Il paradiso delle signore

Il 4 gennaio 2021 riprende Il paradiso delle signore 5, che con il ritorno in onda si colorerà di tinte drammatiche. Nei giorni a seguire vi parleremo più diffusamente di alcune trame a venire, ma quel che è certo è che non ci si annoierà affatto…

Tornerà in auge la famosa questione della lettera di Salvatore (Emanuel Caserio) che Gabriella (Ilaria Rossi) non ha mai letto, perché emergerà la verità: come reagirà la Rossi, il cui matrimonio con Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) è sempre più vicino? Voltando pagina, non si è più parlato di Achille Ravasi, ma è chiaro che l’uscita di scena del losco affarista nasconde un mistero e prestissimo se ne riparlerà. Inoltre ad Adelaide (Vanessa Gravina) non piacerà affatto l’avvicinamento tra Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e i suoi parenti, soprattutto tra l’uomo e Beatrice (Caterina Bertone): avrà ragione lei?

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ma non ci sarà solo questo: il Paradiso vuol dire anche filoni narrativi più leggeri e distensivi e tra non molto ce ne sarà uno ad argomento sportivo. Infatti il dono della bicicletta che gli Amato hanno fatto ad Armando (Pietro Genuardi) non resterà un fatto isolato: l’uomo a breve inizierà a sognare di mettere su una vera e propria squadra ciclistica…

E chissà che il sogno non possa trasformarsi in realtà: ci risulta infatti che, negli episodi del nuovo anno, la linea del ciclismo farà parte in un modo ancora più importante delle vicende del Paradiso e quindi, con tutta probabilità, si avvia a diventare una trama stabile della fiction daily, con Armando, Rocco (Giancarlo Commare) e Pietro (Andrea Savorelli) protagonisti!

Del resto, la felpa di Armando che vedete qui sotto in foto sembra parlare chiaro, no? Appuntamento a gennaio, dunque!

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.