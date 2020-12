Il segreto

Anticipazioni puntata de Il segreto di venerdì 18 dicembre 2020:

A La Habana, Tomas e Maqueda vanno avanti con le migliorie alla sicurezza della miniera, ma Iñigo è in ansia per le telefonate e le tangenti che continua a ricevere. Chi c’è dietro?

Emilia è tornata ma è preoccupata per la salute del padre la situazione di Raimundo, anche perché nota degli attriti tra donna Francisca e la marchesa de los Visos. La giovane Ulloa chiede spiegazioni alla Montenegro, ma invano.

Don Filiberto parla con l’emissario dell’organizzazione segreta che lo aveva sequestrato e che ora gli ordina di accettare la loro proposta. Intanto Alicia fa il suo primo comizio, ma dopo giungono le prime minacce…

Con questa puntata, Il segreto va in pausa natalizia (per via di una modifica dell’ultima ora sulla programmazione del periodo festivo). Salvo ulteriori cambiamenti, ritroveremo le vicende di Puente Viejo con i primi giorni di gennaio 2021.

