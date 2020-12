Amelie e Tim, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Da quando è tornato ad essere un uomo libero, Tim (Florian Frowein) non ha avuto dubbi: è Franzi (Léa Wegmann) la donna della sua vita. Peccato solo che lei non la pensi allo stesso modo! E se al momento nella testa e nel cuore del rampollo di casa Saalfeld c’è solo la bella frutticoltrice, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore arriverà al Fürstenhof un nuovo personaggio destinato ad entrare prepotentemente nella sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, casting news: arriva Amelie Limbach

Non si può certo dire che Tim stia vivendo un momento felice. Benché finalmente scagionato dalle ingiuriose accuse di tentato omicidio nei confronti dello zio Dirk (Markus Pfeiffer), il ragazzo ha infatti subito un durissimo colpo: la sua amata Franzi lo ha lasciato e non vuole più avere nulla a che fare con lui. Una decisione per cui il giovane Saalfeld può solo rimproverare se stesso…

Capendo di non avere possibilità di riconquistare la donna che ama, per ora il ragazzo si sta crogiolando nel dolore, costretto a starsene a guardare mentre suo cugino Steffen (Christopher Reinhardt) inizia una relazione con la sua ex.

Come se non bastasse, anche sul lato familiare sta andando tutto a rotoli: Christoph (Dieter Bach) ha da poco scoperto di essere stato raggirato e derubato da Ariane (Viola Wedekind), rendendosi conto di aver perso ogni cosa.

Ebbene, sarà proprio in questa situazione a dir poco esplosiva che nelle scuderie del Fürstenhof farà improvvisamente la sua comparsa una giovane donna di nome Amelie Limbach (Julia Gruber)…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Amelie conosce Tim

Fin da subito capiremo che la nuova arrivata è una grandissima appassionata di cavalli, animali per cui è disposta a fare sacrifici incredibili. Pur di salvarne uno dal macello, infatti, la ragazza ha speso tutto quello che aveva, ritrovandosi senza un soldo in tasca… ma con un inseparabile amico a quattro zampe!

Non c’è dunque da stupirsi se Amelie si recherà al Fürstenhof nella speranza di ottenere un lavoro come addetta alla cura dei cavalli. E, quando arriverà nei pressi delle scuderie dell’hotel, non potrà resistere alla tentazione di avvicinarsi a Nero…

Ebbene, sarà proprio allora che arriverà Tim e, inutile dirlo, sarà tutt’altro che entusiasta nel vedere una sconosciuta insieme al suo amato destriero e la scaccerà. La Limbach, però, non si lascerà scoraggiare tanto facilmente e con il tempo conquisterà non solo il lavoro dei suoi sogni, ma anche il cuore del giovane Saalfeld!

Insieme a Steffen, Amelie è dunque destinata a diventare la maggiore antagonista (almeno a livello sentimentale) per i due protagonisti. E proprio a causa dei suoi sentimenti per Tim finirà per tradire i propri principi morali…

Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore per l'ingresso in scena di questo nuovo interessantissimo personaggio che ci farà compagnia per parecchi mesi.

