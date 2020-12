Ariane Kalenberg e Christoph, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 27 dicembre 2020 a sabato 2 gennaio 2021:

Viene finalmente pubblicato l’articolo sulla Grükon. Franzi è orgogliosa di Steffen e della sua onestà, ma poco dopo il giovane Baumgartner viene contattato da un avvocato che pretende di sapere se è stato lui a fornire al giornalista quelle informazioni esplosive…

Amelie scopre che Tim gioca a polo e gli rivela di aver sempre sognato di imparare quello sport. Saalfeld sottolinea che si tratta di uno sport molto duro e richiede coraggio. Per scoraggiare la Limbach, però, ci vuole ben altro…

Steffen capisce che la situazione sta diventando troppo pericolosa sia per sé che per Franzi e decide di eliminare le prove del suo coinvolgimento. Sarà troppo tardi?

Vedendo che Lucy lo evita, Paul teme di averla persa come amica. Tim, invece, sospetta che Lucy si comporti così perché prova davvero qualcosa per lui.

Vanessa dà a Robert dei consigli sulla boxe, ma non sembra avere fiducia nella sua competenza. La Sonnbichler non lascia cadere la cosa e sfida Saalfeld, che non resiste nemmeno fino riscaldamento. Con grande sorpresa di Vanessa, però, il giorno dopo l’uomo si presenta puntuale all’allenamento.

Christoph scopre che nessuno dei suoi vecchi soci in affari è disposto a sostenerlo finanziariamente. Disperato, l’uomo confida alla sorella che presto non gli resterà più nulla.

Le peggiori paure di Steffen si avverano quando quest’ultimo trova Franzi priva di sensi in cantina. Fortunatamente, la ragazza non ha subito lesioni gravi, ma la chiavetta USB con le prove incriminanti è scomparsa!

Bela sente Vanessa confidare ad André che Paul sembra essersi innamorato. A quel punto Moser vede confermata la sua peggiore paura: il rivale è innamorato di Lucy! E, per non perdere la sua amata, Bela decide di chiederle di sposarlo…

Linda vorrebbe aiutare il fratello, ma lei stessa non ha molti soldi da parte. E così Christoph inizia a lavorare per lei nel panificio…

Steffen capisce che dietro all’aggressione a Franzi e alla rapina c’è la Grükon e cerca in tutti i modi di recuperare la chiavetta USB. A sorpresa, ad aiutarlo è Tim…

Amelie confida a Pauline di essere alla fame, in quanto ha dato via tutti i propri risparmi per salvare un cavallo dal macello. Quando Vanessa lo scopre, offre alla Limbach un posto dove stare a casa Sonnbichler.

André consiglia a Bela di non essere precipitoso nel fare una proposta di matrimonio a Lucy: ci si dovrebbe sposare solo per amore e non per legare qualcuno a sé per paura di venire lasciati. Bela capisce che il cuoco ha ragione, ma poco dopo scopre che Paul ha scritto una lettera d’amore per Lucy…

Come ringraziamento per averle permesso di stare dai Sonnbichler, Amelie cucina per Vanessa. Le due ragazze passano una piacevole serata, ma l’indomani scoprono di non poter diventare coinquiline.

André non vede l’ora di passare una serata di salsa con Linda, ma Dirk gli mette i bastoni tra le ruote rovinandogli i piani. Furioso, André sfoga la sua frustrazione su Robert e poco dopo nota qualcosa di davvero sorprendente…

Terrorizzato all’idea che Lucy possa gettarsi tra le braccia di Paul, Bela fa a quest’ultimo una richiesta impossibile…

Steffen e Tim minacciano di scontrarsi di nuovo per Franzi, ma Michael interviene appena in tempo. Benché ancora arrabbiato con il rivale, Baumgartner non racconta nulla a Franzi, ma quest’ultima scopre comunque tutto.

Schulz si dice pronto a continuare a lavorare per Christoph gratuitamente, ma quest’ultimo rifiuta la generosa offerta: non vuole mettere in difficoltà finanziarie anche il suo collaboratore più fedele e di lunga data.

Amelie non può continuare a vivere con i Sonnbichler, perché Vanessa si scopre essere allergica al pelo di cavallo. Vanessa è molto dispiaciuta per l’amica…

Bela supplica Paul di non portargli via Lucy e mette l’amico di fronte ad un vero e proprio ricatto: se non distruggerà la sua lettera d’amore, la loro amicizia potrà considerarsi finita. Cosa farà Lindbergh?

André sospetta che Dirk possa di nuovo muovere le gambe, ma Robert non è dello stesso avviso: perché mai dovrebbe tenere segreta la propria guarigione? Per Konopka c’è una sola spiegazione logica: la sua presunta disabilità permette a Dirk di stare vicino a Linda.

Schulz fa un ultimo lavoro per Christoph: scopre che molti anni prima Ariane visse a Bad Benedikt, una località in cui Christoph aprì un albergo. Christoph e Tim decidono di recarvisi di persona per scoprire qualcosa di più sulla Kalenberg…

A causa di uno sfortunato incidente nella stanza del personale, Vanessa è vittima di un grave shock allergico …

Michael spiega ad André che la paraplegia può causare spasmi, il che spiegherebbe lo strano movimento notato da Konopka osservando Dirk. A quel punto il cuoco si tranquillizza.

