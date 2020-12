Robert, Erik e Florian, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Sono passati quindici anni dalla prima puntata di Tempesta d’amore e inevitabilmente da allora molte cose sono cambiate. Molte, tranne una: i Saalfeld! Nonostante il viavai di storie e personaggi, la famiglia di albergatori è infatti sempre rimasta al centro della scena, spesso grazie all’arrivo di nuovi membri del clan.

Ebbene, nella prossima stagione di Sturm der Liebe – da poco iniziata in Germania – entreranno in scena due nuovi personaggi che si riveleranno appartenere al clan Saalfeld. E, insieme a loro, verrà alla luce un vecchio segreto rimasto a lungo sepolto…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Erik e Florian legati da un trauma

Da tempo ormai vi abbiamo parlato della trama centrale della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore, ufficialmente partita in Germania il 23 dicembre con la messa in onda della puntata numero 3516.

Ebbene, come da tempo anticipato, la nuova coppia protagonista sarà formata da Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber), mentre sul fronte degli antagonisti troveremo la solita Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) insieme a Erik Vogt (Sven Waasner). E proprio i due Vogt saranno al centro di un grande segreto e di un mistero…

Fratelli all’apparenza molto uniti, Florian e Erik sono legati da un evento drammatico avvenuto parecchi anni prima: da bambino Florian rischiò di rimanere sepolto in una cava di ghiaia e solo il pronto intervento di Erik evitò il peggio.

Da allora il giovane Vogt si sente in debito nei confronti del fratello maggiore, tanto da decidere di ignorare volutamente i loschi affari dell’uomo. Da parte sua Erik sa bene come sfruttare a proprio vantaggio il debito del fratellino nei suoi confronti.

Con il loro arrivo al Fürstenhof, però, i due Vogt porteranno alla luce anche un segreto che riguarda non solo la loro famiglia, ma anche i Saalfeld!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Erik e Florian sono dei Saalfeld illegittimi

Per scoprire di cosa si tratta, dobbiamo fare un salto nel passato. Il leggendario fondatore del Fürstenhof (l’ormai defunto Ludwig Saalfeld) era senza dubbio un grande uomo d’affari, ma non certo un marito fedele. Ebbene, tra le sue conquiste extra-matrimoniali si annovera anche quella di una certa Gerda Bergmüller, che diede a Ludwig un erede illegittimo: Lothar.

Mai riconosciuto dal padre biologico, Lothar assunse poi il cognome del nuovo marito della madre: Alois Vogt. Cognome poi passato ai figli di Lothar: Erik e Florian. Insomma, benché illegittimi, Erik e Florian sono dei Saalfeld a tutti gli effetti! E i segreti non sono finiti qui…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Erik e Florian ereditano un terreno con una sorgente miracolosa

Grazie a Maja verrà infatti fuori che la vecchia Gerda lasciò in eredità ai nipoti una casa a Bichlheim e, soprattutto, un terreno boschivo nel frattempo entrato a far parte della proprietà del Fürstenhof. Inutile dire che, quando Erik verrà a conoscenza della cosa, pretenderà di riavere la sua parte di eredità e Werner (Dirk Galuba) non avrà altra scelta se non accontentarlo.

Ebbene, non appena otterrà il terreno Erik lo dividerà fraternamente a metà con Florian, che si dimostrerà grato per la correttezza dimostrata dal fratello. Peccato solo che le cose non stiano esattamente come crede il giovane Vogt…

Al momento della suddivisione del terreno, infatti, Erik ometterà di dire al fratellino di aver scoperto che sul terreno c’è una sorgente le cui acque si dicono avere proprietà curative miracolose. E ovviamente l’uomo suddividerà il terreno in modo che la fonte in questione si trovi nella propria parte.

Non ci vorrà però molto prima che Florian scopra l’inganno. E a quel punto tra i due fratelli si arriverà ad uno scontro senza precedenti in cui finirà per venire coinvolta anche Maja…

