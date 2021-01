Maja viene ricattata da Erik, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

La tradizione vuole che i protagonisti di Tempesta d’amore debbano affrontare mille ostacoli prima di poter “vivere per sempre felici e contenti”. E la diciassettesima stagione della soap non farà eccezione!

Proprio quando Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) si lasceranno finalmente andare ai reciproci sentimenti, infatti, un terribile segreto ed un perfido intrigo si metteranno di mezzo, rischiando di distruggere sul nascere l’amore tra i due giovani… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik truffa Florian

Da tempo ormai è stato reso noto che Franzi (Léa Wegmann) e Tim (Florian Frowein) sono destinati a passare il testimone di coppia protagonista a Maja von Thalheim e Florian Vogt, ovvero la figlia adottiva di Selina (Katja Rosin) – futura nuova compagna di Christoph (Dieter Bach) – ed un erede illegittimo dei Saalfeld.

Uniti dalla comune passione per la natura (Maja è una fotografa di paesaggi, mentre Florian lavora come guardia forestale) i due ragazzi si avvicineranno velocemente, tanto che presto tra loro scoppierà l’amore. Due segreti sono però destinati a mettersi tra loro…

Se la ragazza nasconde un terribile segreto riguardante la sua famiglia (coprì la fuga del padre, da tutti creduto morto in seguito ad un indicente), Vogt finirà invece suo malgrado coinvolto dal fratello Erik (Sven Waasner) in un intrigo.

Erik scoprirà infatti che un terreno del Fürstenhof che spetta ai Vogt di diritto contiene una sorgente le cui acque sembrano avere proprietà miracolose, ma si guarderà bene dall’informare il fratellino. E così, al momento della divisione del terreno, si terrà la propria parte.

La verità, però, non tarderà a venire fuori…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Erik ricatta Maja

Grazie ad una fortunata coincidenza, Florian scoprirà infatti non solo che Erik gli ha volutamente tenuto nascosta l’esistenza della fonte miracolosa, ma che intende anche realizzarvi nelle vicinanze un hotel dedicato al wellness!

Come se non bastasse, per rendere l’albergo raggiungibile, sarebbe necessario costruire una strada d’accesso sopra il terreno appartenente a Florian. E, inutile dirlo, quest’ultimo non ne vorrà sapere! Erik, però, non sarà disposto ad arrendersi…

Dopo aver invano cercato di convincere il fratellino a vendergli la sua parte di terreno, l’uomo capirà che solo una persona può far cambiare idea a Florian: Maja! Ma come portarla dalla propria parte? Deciso a realizzare il proprio progetto a qualunque costo, Erik si metterà dunque alla ricerca di un’arma con cui fare pressione sulla ragazza. Arma che non tarderà a trovare…

Vogt scoprirà infatti il segreto della von Thalheim riguardo alla scomparsa del padre e lo userà per ricattare la ragazza: se non persuaderà Florian a concedere la costruzione della strada sul suo terreno, la verità su suo padre verrà resa pubblica!

E a quel punto la povera Maja non avrà scelta se non piegarsi alla richiesta di Erik…

(Puntate 3520-44, in onda in Germania dal 4 gennaio al 17 febbraio 2021)

