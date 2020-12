Franzi in pericolo, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Per Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) l’onestà viene prima di tutto… anche della propria sicurezza! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della sedicesima stagione non esiterà infatti a mettere in pericolo se stessa e Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt) pur di fare la cosa giusta… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Franzi scopre che Steffen è coinvolto in una truffa

Dopo le innumerevoli delusioni avute da Tim (Florian Frowein), con Steffen Franzi sembrava aver finalmente trovato un uomo giusto per lei: generoso, corretto e onesto. Da qualche giorno, però, anche l’idillio con nuovo fidanzato è stato rovinato…

Con suo grande sconcerto, la Krummbiegl ha infatti scoperto che il neofidanzato non ha esattamente un passato limpido: dopo essere venuto a sapere che la sua precedente azienda – la Grükon – utilizzava sostanze dannose per alimenti destinati ai bambini, invece che denunciare il tutto, ha accettato dei soldi in cambio del proprio silenzio. Soldi che ha poi investito nella Spatzl…

Incapace di accettare che la sua stessa azienda sia stata finanziata con denaro sporco, Franzi ha subito detto chiaramente a Steffen di non essere disposta a scendere a compromessi: se vuole salvare il loro amore, dovrà denunciare immediatamente la Grükon!

E a quel punto Baumgartner si è trovato tra due fuochi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Franzi e Steffen in pericolo

Disposto a tutto pur di non perdere la sua amata, il ragazzo ha dunque deciso di assecondare le richieste della fidanzata. Poco dopo, però, una notizia inaspettata gli ha fatto cambiare idea: un suo ex collega ha avuto un incidente che ha tutta l’aria di essere un attentato organizzato dalla Grükon.

Nonostante il pericolo sia tangibile, Franzi resterà ferma sulle sue posizioni e proporrà a Steffen una soluzione: smaschereranno gli affari loschi dell’azienda tramite un articolo anonimo. Peccato solo che poco dopo al Fürstenhof si presenterà l’avvocato della Grükon, Andreas Luber (Alexander R. Koch). E la sua non sarà una visita di cortesia!

Capendo che le cose si stanno mettendo male, Steffen capirà di dover agire d’anticipo e deciderà dunque di distruggere tutto il materiale compromettente in suo possesso. Purtroppo per lui, però, la Grükon sarà un passo avanti…

Prima che Baumgartner possa agire, infatti, qualcuno entrerà nella sede della Spatzl e aggredirà Franzi, lasciandola a terra prima di sensi. Sconvolto per aver messo in pericolo la vita della donna che ama, Steffen farà poi una scoperta agghiacciante: la chiavetta USB contenente le prove contro la Grükon è scomparsa! E ora? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

