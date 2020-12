Franzi e Steffen fuggono da uno sconosciuto, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Con lui pensava di aver finalmente trovato una relazione stabile e tranquilla… ma si sbaglia di grosso! Dopo le peripezie vissute a causa del suo amore per Tim Saalfeld (Florian Frowein), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) si renderà conto che Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt) non è il ragazzo tranquillo che credeva… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Franzi scopre che Steffen ha coperto una truffa

Ci sono poche cose che Franzi Krummbiegl mette prima dell’amore, ma tra queste ci sono sincerità ed onestà. Delusa innumerevoli volte da Tim, la ragazza ha creduto di vedere proprio queste doti in Steffen, tanto da decidere di iniziare con lui una relazione. Le cose, però, non sono come sembrano…

Come sappiamo, il giovane Baumgartner ha reso possibile il grande sogno della sua amata: aprire una produzione di sidro artigianale di alta qualità. Capendo che Franzi ha le idee e le capacità ma non il denaro necessario, Steffen si è infatti offerto di metterci il capitale iniziale, dando così vita alla Spatzl.

Ma come si è procurato così tanti soldi? Ebbene, la risposta purtroppo non è quella che la Krummbiegl avrebbe voluto ricevere. Con suo enorme sconcerto, la ragazza scoprirà infatti che il fidanzato (nonché socio in affari) si è lasciato corrompere dalla sua precedente azienda – la Grükon – per coprire uno scandalo che ne avrebbe distrutto la reputazione. E, inutile dirlo, non lascerà correre…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Franzi e Steffen sono in pericolo

L’inaspettata confessione di Steffen lascerà senza parole la povera Franzi, che non riuscirà a credere non solo che il fidanzato non sia l’uomo integerrimo che diceva di essere, ma soprattutto che la sua amata Spatzl è stata finanziati con denaro sporco.

Determinata a non scendere a compromessi con la propria coscienza, la Krummbiegl metterà Baumgartner di fronte ad un ultimatum: se non vuole veder naufragare la loro relazione, dovrà denunciare immediatamente la Grükon!

Ebbene, inizialmente Steffen accetterà, ma poco dopo farà una scoperta che gli gelerà il sangue nelle vene: un suo ex collega ha perso la vita in circostanze misteriose e tutto lascia intendere che dietro ci sia la mano della famigerata Grükon. Franzi, però, non si arrenderà tanto facilmente…

Determinata a far venire fuori la verità ad ogni costo, la ragazza convincerà il fidanzato a fornire anonimamente ad una rivista le informazioni scottanti sulla sua ex azienda, in modo da non doversi esporre in prima persona. Il piano funzionerà?

Ebbene, la risposta è no! Non appena l’articolo verrà pubblicato, infatti, Steffen inizierà a ricevere delle minacce non troppo velate dalla Grükon. Come se non bastasse, sia lui che Franzi inizieranno ad avere la sensazione di essere seguiti di nascosto…

A quel punto Baumgartner andrà nel panico: se vogliono salvarsi la vita, devono distruggere tutto il materiale compromettente in loro possesso prima che sia troppo tardi. Ci riusciranno?

