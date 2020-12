Pauline, Leonard e Robert, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Ogni coppia di protagonisti entra nel cuore dei telespettatori di Tempesta d’amore ed è destinata a restarvi ben oltre la loro uscita di scena. Non c’è dunque da stupirsi se la fine della storia d’amore di Eva (Uta Kargel) e Robert (Lorenzo Patané) è stata un tale shock per i fan di lunga data della soap. In compenso, però, è in arrivo un piccola consolazione…

Negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda sui nostri teleschermi tornerà infatti una coppia amatissima che fu protagonista di quella che è da molti considerata una delle migliori stagioni della storia della soap: Pauline (Liza Tzschirner) e Leonard Stahl (Christian Feist)! Ecco dunque cosa ci attende…

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Pauline e Leonard tornano al Fürstenhof

Correva l’anno 2014 e il Fürstenhof era dominato da due famiglie legate da un rapporto di amore ed odio: i Saalfeld e gli Stahl. In un’arena segnata da guerre di potere senza esclusione di colpi nacque una bellissima storia d’amore che vide protagonisti una giovane e bella pasticciera – Pauline – ed il rampollo del clan Stahl: Leonard.

La chimica tra i due protagonisti, la bravura degli interpreti e l’originalità della scrittura resero quella stagione (la numero nove della storia di Tempesta d’amore) tra le più belle in assoluto, tanto che Pauline e Leonard sono stati più volte richiamati in scena in qualità di guest star speciali.

Ebbene, tra qualche giorno la storia si ripeterà: nel corso della puntata 3398 questi due amatissimi personaggi faranno improvvisamente la loro comparsa nell’hotel in cui si conobbero ed innamorarono ormai sei anni fa. E verranno inevitabilmente travolti dagli eventi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Pauline e Leonard coinvolti negli intrighi di Ariane

Ma cosa ripoterà i due ex protagonisti della nona stagione in quel del Fürstenhof? La risposta è semplice: Robert! Stremato dalle dure settimane trascorse a disperarsi per la perdita della sua amata moglie Eva, l’uomo si renderà infatti conto di aver bisogno d’aiuto.

Quando Werner (Dirk Galuba) scomparirà improvvisamente da Bichlheim per seguire una pista apparentemente promettente riguardo ad Eva, Robert si ritroverà a dover gestire da solo l’hotel di famiglia e chiederà dunque aiuto al cugino e alla cognata.

Inutile dire che Leonard e Pauline non resteranno sordi di fronte all’appello di Saalfeld e si precipiteranno dunque al Fürstenhof, dove verranno accolti a braccia aperte da amici ed ex colleghi. La loro visita avrà però dei risvolti drammatici…

I due Stahl finiranno infatti loro malgrado coinvolti nei diabolici intrighi di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), che non esiterà ad usare la tragica morte del padre di Leonard – Friedrich (Dietrich Adam) – per raggiungere i propri scopi…

