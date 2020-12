SERENA, FILIPPO e LEONARDO di Un posto al sole

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 4 a venerdì 8 gennaio 2021:

Fabrizio è stato ricoverato in ospedale e Marina è in grande ansia per lui; intanto Roberto deve affrontare la profondissima distanza da lui scavata con la Giordano. Filippo e Serena hanno ben compreso quello che ha combinato Roberto per ottenere i Cantieri e ora temono che una guerra tra lui e Marina finisca per coinvolgerli. Jimmy e Bianca, senza ascoltare le raccomandazioni dei genitori, usano un boomerang che la piccola Boschi ha avuto in regalo; così facendo, però, i due bambini rischiano di finire nei guai…

Marina medita di imprimere una svolta definitiva alla sua vita. Bianca e Jimmy capiscono il lato negativo e inatteso del raccontare bugie. Una discussione tra Raffaele e il figlio Diego fa venir fuori i differenti punti di vista dei due sulla vita…

Per potersi prendere cura di Fabrizio, Marina decide di lasciare Napoli; intanto però un incontro scatena in lei un desiderio di vendetta! Diego, per quanto il padre non sia d’accordo, va avanti nel suo progetto imprenditoriale, anche se acquisire le necessarie risorse economiche non si rivelerà affatto semplice! Mentre Vittorio vive istanti di crisi, Alex riceve un’inattesa proposta…

Leonardo, che sta sempre peggio, chiede aiuto a Filippo e Serena. Marina sta per partire insieme a Fabrizio e vedremo i due rivivere “il film” del loro rapporto d’amore. Alex ha ricevuto un’interessante proposta professionale che però la porterebbe a dover lasciare Napoli; lei tenta di parlarne a Vittorio che però appare interessato solo alle sue vicende personali… e così Patrizio dovrà intervenire!

Filippo e Serena hanno deciso di accogliere Leonardo nella loro casa, ma ciò non risolve tutti i dubbi che la coppia ha su questa faccenda. Alex pensa di rifiutare la proposta di lavoro all'estero, ma si rende conto anche di quanto le costerebbe rinunciare. Cerruti aspetta il rientro a Napoli di Guido, ma ci sarà un imprevisto…

