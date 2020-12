ALEX PARISI / Maria Maugeri / Un posto al sole

Nelle ultime settimane, i fan di Un posto al sole sono stati sorpresi da una serie di uscite o quanto meno di “arrivederci”. Diversi personaggi sembrano aver concluso il loro arco narrativo (almeno per ora, è bene specificarlo) e altri avranno un simile destino prossimamente, come avrete sicuramente notato leggendo le anticipazioni a breve termine sulle trame.

Rimanendo in questo stesso ambito, presto i telespettatori noteranno l’inizio di una vicenda che sembra voler portare lontano da Napoli un altro personaggio che in questi ultimi anni è diventato familiare al pubblico della soap. Ma sarà davvero così? Vediamo di che si tratta…

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Iniziamo col dire che vedremo Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) in crisi: il figlio di Guido (Germano Bellavia) vive da un po’ di tempo una “stasi” nella sua vita e la mancanza di imprevisti lo sta quanto meno annoiando, al punto da immergersi più del solito nei social network con cui lui tanto ha a che fare. Avrà almeno delle attenzioni per la sua ragazza, quando quest’ultima gli parlerà di quella che potrebbe essere una grossa novità per lei?

In effetti, ad Alex (Maria Maurigi) sta per piombare una proposta potenzialmente irrinunciabile: quella di curare un progetto grafico per una produzione della Spagna, cosa che la porterebbe a Madrid per non pochi mesi!

C’è da dire che la ragazza, che come ricorderete ha mille responsabilità anche a livello familiare, penserà istintivamente che sia meglio rifiutare l’incarico, ma poi occhio alla puntata di venerdì 8 gennaio 2021: la nostra Alex comincerà a rendersi conto di quanto le costerebbe rinunciare all’offerta spagnola… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.