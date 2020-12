Fabrizio, Marina e Alberto / Un posto al sole (foto Instagram)

La puntata del 30 dicembre di Un posto al sole si è conclusa con la giusta intuizione da parte di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti): lui e Marina Giordano (Nina Soldano) sono stati l’oggetto sin dall’inizio di un subdolo piano portato avanti da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) per riprendersi i Cantieri.

Come avrete notato, lo sguardo finale di Marina ha indicato una certa incredulità, ma tali dubbi dureranno poco: stasera Upas non andrà in onda (come sempre succede il 31 dicembre per via del discorso alla Nazione del Presidente della Repubblica), ma nella doppia puntata di venerdì 1° gennaio (alle 20,25) la verità inizierà a venire fuori e le conseguenze saranno “potenzialmente tragiche”…

Eh sì, non perdete il maxiepisodio di domani: sta per mettersi in moto il meccanismo narrativo che – nel giro di poche puntate – porterà Marina a decidere di lasciare Napoli insieme a Fabrizio. Li vedremo in procinto di partire giovedì 7 gennaio.

Abbiamo parlato della programmazione di Un posto al sole per questi due giorni, facciamo un riepilogo anche per quanto riguarda le altre soap trasmesse da Rai e Mediaset:

Beautiful è in pausa il 31 dicembre e il 1° gennaio, riprenderà sabato 2; stesso discorso dicasi per Una vita. Il paradiso delle signore continua la sua settimana di pausa e la rivedremo da lunedì 4, mentre Tempesta d’amore sarà presente oggi ma mancherà all’appello il giorno di Capodanno.

Quanto a Daydreamer, la fiction turca continua a non essere programmata in questi giorni perché – come ormai ben sappiamo – dal 7 gennaio è destinata a diventare un appuntamento fisso del giovedì sera. Infine, Il segreto – grande assente di questo periodo natalizio – tornerà dopo le feste per l’ultimissimo ciclo di puntate e il gran finale.

