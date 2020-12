INVERNO - Una mamma per amica, di nuovo insieme (foto Mediaset)

Chiudete gli occhi e respirate. Riuscite a sentire l’intenso odore della soffice neve di Stars Hollow? Bene, perché ci siamo! Dopo molti anni dal finale della serie, da stasera in prime time su La 5, potremo catapultarci di nuovo nel bizzarro e fantastico mondo delle ragazze Gilmore! Va in onda infatti Inverno, il primo appuntamento con Una mamma per amica – di nuovo insieme.

“Sento odore di neve”. Poche parole pronunciate con entusiasmo dalla nostra Lorelai, sulle note dell’ormai iconica sigla Where You Lead cantata da Carole King, che danno il via all’ottava stagione di Una mamma per amica con un lungo nuovo capitolo – il primo dei quattro realizzati – che ricopre il primo arco, quello invernale, del nuovo anno che sta per cominciare nella stramba cittadina immaginaria.

UNA MAMMA PER AMICA, di nuovo insieme: “Inverno”, il primo dei quattro appuntamenti

Siamo nel 2016, è passato quasi un decennio da quando avevamo lasciato le nostre protagoniste nel finale della settima stagione, ma la magia di Stars Hollow meravigliosamente ammantata sotto la neve è sempre la stessa, come le stesse (o quasi) sono loro, madre e figlia. Più mature, ma sono ancora loro: Lorelai e Rory che si rincontrano – dopo un bel po’ di tempo – sotto il solito gazebo bianco della città, con l’immancabile caffè in mano, per aggiornarsi sulle ultime stramberie che riguardano gli abitanti del fittizio paesino…

Le due protagoniste ci regalano fin da subito una delle loro classiche conversazioni “no sense” super veloci e ricchissime di cultura pop: una breve, tagliente e meravigliosa scena cult iniziale dal sapore vintage che ci permette di entrare fin dai primi minuti nel “mood Gilmore” e buttarci a capofitto nel loro fantastico mondo! Ma, se fondamentalmente Lorelai è ancora l’eterna “ragazza” di sempre (convive con Luke, cosa che Emily ovviamente non considera un vero matrimonio), Rory, ormai trentaduenne, è diventata una donna molto emancipata.

Da circa due anni fa coppia con l’adorabile Paul (Jack Carpenter), un uomo dolce e premuroso ma facilmente “dimenticabile”. Non solo Rory si dimentica spesso di lui, ma anche Lorelai e Luke e persino nonna Emily fanno fatica a ricordarsi che c’è, tanto che spesso il povero ragazzo non viene incluso nelle attività di famiglia (addirittura una mattina viene lasciato solo a casa mentre tutti sono andati a un brunch). Una situazione esilarante che fa capire come Rory non sia effettivamente innamorata di lui! (Logan, dove sei? Arriva, eccome se arriva)…

Ma non solo le due Gilmore: il primo capitolo ci permetterà di rivedere tante vecchie conoscenze di Stars Hollow, come Lane Kim e suo marito Zack (con figli e band), la sempre scontrosa e arrabbiata Paris Gellerar, ora a capo di una grande azienda di fecondazione in vitro. Ritroveremo esattamente uguale Taylor Doose, il singolare sindaco della città e proprietario del Doose’s Market, l’eccentrico Kirk e l’adorabile e nevrotico concierge francese Michel Gerard, ora apertamente omosessuale e sposato, con il sogno di diventare genitore.

Ma non solo bizzarrie: in questo primo capitolo ci sarà modo di ricordare anche Richard Gilmore, la cui morte sconvolge la vita di sua moglie Emily, della figlia Lorelai e della sua adorata nipote Rory! Una trama commovente, gestita con molta sensibilità per omaggiare al meglio un grandissimo protagonista dello show, l’attore Edward Hermann, venuto a mancare nel 2014: una storyline commovente che ci ricorda ancora una volta che, nonostante il suo animo stravagante, la serie brilla anche nei momenti drammatici come questo.

Inverno si affida alla collaudata dinamica narrativa che ha reso la serie un piccolo cult di successo planetario, con la geniale Amy Sherman-Palladino che ancora una volta riesce a fondere perfettamente momenti bizzarri e surreali a quelli drammatici e commoventi. Tutto si mescola perfettamente.

È un amalgamarsi di sfumature, colori, musica e conversazioni surreali e divertenti, il tutto prende vita in una Stars Hollow natalizia, con la sua neve e le sue meravigliose decorazioni che rendono l’atmosfera super magica e fiabesca. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.