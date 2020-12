Cinta ed Emilio / Una vita

Qualche settimana fa, in uno dei nostri post dedicate alle anteprime, vi avevamo segnalato il ritorno di una coppia amata nelle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita): adesso che le anticipazioni iberiche sono diventate ufficiali, possiamo confermarvi che a riaffacciarsi nel famoso quartiere saranno Emilio Pasamar (Josè Pastor) e Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez).

Noi italiani stiamo ancora assistendo alla loro storia d’amore, ma nelle puntate in onda su Canale 5 i due giovani usciranno di scena tra qualche mese. Ricapitoliamo come.

Una Vita, spoiler: ecco perché Cinta ed Emilio usciranno di scena

Se ci avete seguito in precedenza, sapete già che Cinta ed Emilio si sposeranno all’interno di una cerimonia che renderà marito e moglie anche Camino (Aria Bedmar) e Ildefonso Cortes (Cisco Lara) e lasceranno la Spagna per trasferirsi in Argentina, Stato dove la Dominguez avrà come obiettivo quello di avviare una carriera sui palcoscenici esattamente come ha fatto la madre Bellita (Maria Gracia).

Attraverso i racconti di quest’ultima e del marito José Miguel (Manuela Bandera), ma anche di Felicia (Susana Soleto), sarà quindi possibile scoprire in che modo sta procedendo la vita dei due nella nuova destinazione, tant’è che ad un certo punto si spargerà per Acacias la notizia che sono diventati genitori.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Resta quindi da capire in che tipo di storyline verranno coinvolti ora che Cinta ed Emilio torneranno a far parte della telenovela. Al momento la loro visita ad Acacias, legata all’uscita del nuovo disco e del libro autobiografico di Bellita, avverrà nella puntata 1399, in programma in Spagna giovedì 31 dicembre 2020.

In ogni caso, per il momento, queste trame sono lontane dalla messa in onda su Canale 5, visto che le puntate sono indietro di circa un anno rispetto a quelle di La1. Ci sarà dunque tempo per riparlarne. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.