SERVANTE / Una vita

Un matrimonio “inatteso” animerà le prossime puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita): questa settimana, Servante Gallo (David V. Muro) e Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros) diventeranno infatti marito e moglie, con la benedizione della Chiesa e di tutti gli abitanti del quartiere. Una svolta sorprendente che farà da preludio però ad un evento alquanto funesto…

Una Vita, spoiler: ecco perché Servante e Fabiana si sposano

In base alle anticipazioni fornite dal portale web Cultura En Serie, Servante e Fabiana decideranno di dare un’ulteriore scossa al loro rapporto appena capiranno che ciò che sentono l’uno per l’altra va al di là del semplice affetto. Alla cerimonia nuziale, che avverrà dopo una richiesta ufficiale da parte di Servante, parteciperanno così tutti i domestici della soffitta, ma tra gli invitati ci saranno anche alcuni signori.

Tuttavia, a pochi giorni dal sì, un nuovo evento – stavolta non positivo – stupirà i telespettatori, visto che la morte farà da padrona!

Una Vita, news: un nuovo attentato sconvolge Acacias

Sia Cultura En Serie e sia i promo andati in onda di recente su La1 (l’emittente spagnola che trasmette Una vita) hanno infatti svelato che il rione verrà presto coinvolto in un nuovo attentato anarchico (in realtà inscenato da personaggi del cast che noi italiani ancora non conosciamo), attentato che porterà con sé morte e distruzione. Il pubblico dovrà così dire addio a più di un volto “storico” della telenovela.

Di questo ci sarà però tempo per riparlare, dato che la messa in onda della puntata clou è prevista per il prossimo 4 gennaio. Come sempre facciamo in questi casi, ricordiamo ai nostri lettori che noi vedremo questi episodi tra più di un anno, a causa della distanza temporale tra le reti iberiche e quelle Mediaset.

