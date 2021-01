Amici

Oggi (23 gennaio), alle 14.10 su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con la puntata speciale del talent show Amici, condotto da Maria De Filippi. Tramite gli spoiler circolati sul web, vi anticipiamo cosa succederà proprio in questa puntata.

Partiamo però facendo un passo indietro: nei giorni scorsi il professore di canto Rudy Zerbi aveva deciso che i cantanti Arianna, Leonardo ed Evandro si sarebbero sfidati sui loro inediti e che a decidere l’inedito vincente doveva essere il pubblico da casa. Così, tramite un televoto avvenuto nei giorni scorsi e chiuso giovedì, si è arrivati ad una classifica che verrà svelata proprio oggi. Al primo posto ci sarà Leonardo, poi Evandro e alla fine Arianna.

Per quanto riguarda Arianna, proprio Zerbi dichiarerà che se fosse stata una sua allieva l’avrebbe mandata a casa, mentre Evandro, essendo alunno dello stesso Rudy, avrà dal proprio docente una sorta di ultimatum: se la prossima settimana non farà una buona esibizione, sarà costretto ad abbandonare la scuola.

Tutti gli altri allievi di canto si esibiranno e avranno non solo voti alti ma anche il lasciapassare per la prossima puntata, a differenza di Raffaele Renda che, dopo aver cantato, riceverà delle critiche dai professori Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Come rappresentante delle emittenti radiofoniche sarà presente Radio DeeJay, che ascolterà gli inediti di Sangiovanni ed Enula.

Per quanto invece riguarda il versante danza, da segnalare due eventi molto importanti legati alla ballerina Rosa Di Grazia: non solo vincerà la sfida contro un’altra ballerina, ma trionferà anche nella prova Tim, che consiste in un’ulteriore esibizione.

Balleranno anche tutti gli altri allievi, i quali saranno riconfermati dai propri docenti. Questo e molto altro succederà oggi pomeriggio e nei successivi pomeriggi del daytime di Canale 5. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.