BILL / Beautiful

Si allunga la lista di episodi che, per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful, comporranno il nuovo crossover con la soap Febbre D’Amore. Vi abbiamo già anticipato che si partirà con Wyatt Spencer e Flo Fulton che faranno capolino nella soap ambientata a Genoa City quando Summer Newman si recherà a Los Angeles in cerca di scheletri nell’armadio su Sally Spectra, diventata nel frattempo una sua rivale.

Le due ragazze, infatti, si contendono il controllo della JVC, divisione moda della Jabot Cosmetics, assegnata a Summer ma agognata da Sally, a cui il lavoro di assistente di Lauren Fenmore sta stretto. Inoltre Summer è convinta che Sally abbia provato ad avvicinarsi a Kyle Abbott, suo fidanzato, nel tentativo di guadagnarsi con facilità una qualche promozione. In realtà, al momento, Sally sembra avvicinarsi sempre di più al padre del ragazzo, Jack Abbott!

A Los Angeles (nelle puntate di Beautiful), Summer avrà modo di incontrare anche Bill Spencer. Oltre che cercare materiale compromettente su Sally, infatti, la ragazza vorrà assicurarsi un accordo proficuo con la Spencer Publications per promuovere la JVC su ampia scala. Successivamente, ed ecco la novità, sarà proprio l’editore a palesarsi a Genoa City e, dunque, nelle puntate di Febbre D’Amore (resta da vedere se anche a Beautiful godremo di qualche escursione nelle fittizia cittadina del Wisconsin…).

Il volto del magnate, tuttavia, non è affatto inedito alla “location”: il suo interprete Don Diamont, infatti, a Febbre ha interpretato Brad Carlton dal 1985 al febbraio del 2009, quando il personaggio morì affogato in un lago ghiacciato. Solo pochi mesi dopo, Don venne ingaggiato da Beautiful per il ruolo di Bill Spencer e da allora si è sempre cercato di evitare un suo coinvolgimento nei pochissimi crossover con Febbre che si sono susseguiti nell’ultimo decennio, molto probabilmente per evitare confusione. Ora però il tempo è passato, Brad Carlton è solo un ricordo nostalgico del tempo che fu e, quindi, l’attore può apparire nei panni di Bill anche a Febbre.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Brad Bell e Josh Griffin, rispettivamente capo sceneggiatore di Beautiful e di Febbre D’Amore, hanno affermato in un’intervista congiunta a Soap Opera Digest di voler provare a rendere più frequenti i crossover tra le due soap, sfruttando proprio l’elemento moda che potrebbe creare dei legami coerenti tra i due mondi.

Ovviamente, ricordiamo, solo i fan americani potranno apprezzare completamente questo nuovo incrocio: Febbre, infatti, non va più in onda in Italia, tuttavia – anche se solo parzialmente – la vicenda sarà comprensibile anche per chi segue solo la soap dei Forrester. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.