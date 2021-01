Summer Newman a Beautiful

Come già vi avevamo annunciato, il 2021 di Beautiful, per quanto riguarda le puntate americane, si aprirà con un crossover con l’altra soap della CBS, Febbre D’Amore. Quest’ultima, ambientata a Genoa City (fittizia cittadina del Wisconsin), ha accolto negli scorsi mesi Sally Spectra e la sua interprete Courtney Hope dopo la decisione di porre fine per il momento alle sue vicende nella Los Angeles dei Forrester. Come non succedeva da anni, le due soap ora si incroceranno in diversi episodi, quando – a caccia di informazioni sulla stilista – da Febbre arriverà Summer Newman (l’attrice Hunter King).

La ragazza, a capo della JVC, la sezione moda della Jabot Cosmetics, deciderà infatti di salire su un aereo per la California, con l’intenzione di indagare su eventuali scheletri nell’armadio di Sally, con la quale è entrata in competizione proprio sul lavoro. La Spectra infatti, ottenuto il posto di assistente di Lauren Fenmore, aveva in realtà come obiettivo proprio la JVC e ha mal digerito vedere Summer accaparrarsi il posto.

Beautiful, anticipazioni americane: SUMMER è in cerca di notizie su SALLY SPECTRA

Va detto che la giovane Newman ha contribuito alla sezione moda fin dalla sua creazione, ma Sally ritiene di essere più adatta per il ruolo, avvertendo come “limitante” l’attuale impiego che non le permette di esprimere al meglio le sue capacità creative. In cerca di un immediato futuro dorato lontano da Los Angeles, Sally ha insomma dovuto scontrarsi col fatto che i suoi successi alla Forrester Creations non bastano a raccogliere nuove facili opportunità di lavoro.

Durante la settimana dell’11 gennaio, i telespettatori americani vedranno Summer arrivare alla Spencer Publications, dove interagirà non solo con Bill e Wyatt ma anche con Flo Fulton; quest’ultima, dunque, si troverà tra le mani l’opportunità di vendicarsi di Sally, dopo che la stilista aveva cercato con l’inganno di separarla da Wyatt. Flo si lascerà sfuggire l’occasione?

Intanto, già nella prima settimana dell’anno, Wyatt e Flo appariranno in quel di Febbre D’Amore e dunque si creerà una serie di crossover tra le due soap, crossover che dovrebbero estendersi per diverse settimane (stando a quanto rivelato da Tv Insider).

Anche Sally Spectra, quindi, si riaffaccerà a Beautiful, anche solo brevemente? Staremo a vedere. Intanto va precisato che, sebbene come sempre la storia verrà scritta in modo da avere un senso anche per i telespettatori che seguono solo una delle due soap opera, noi fan italiani saremo costretti ad assaporare la trama soltanto “dal lato di Beautiful”, visto che Febbre D’Amore non va più in onda da noi da tanti anni! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

