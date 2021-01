BEAUTIFUL, anticipazioni dal 31 gennaio al 6 febbraio 2021: HOPE sconvolta!

Brooke e Hope / Beautiful (foto Howard Wise - JPI Studios)

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 31 gennaio a sabato 6 febbraio 2021: Thomas potrebbe essere morto: dopo che il ragazzo ha tentato di sedurre Hope, lei ha cercato di divincolarsi e l’ha spinto, facendolo accidentalmente cadere in una cisterna di acido fluoridrico.

Hope torna a cercare Thomas dopo aver affidato l’ignaro Douglas a Charlie, ma subito dopo viene invitata ad uscire perché la zona è pericolosa.

Mentre Steffy e Ridge discutono su Thomas, sul futuro di Douglas e del comportamento di Brooke e Hope, quest’ultima arriva sconvolta a casa della madre con Douglas e le racconta di aver avuto una brutta colluttazione con Thomas e che per respingerlo, l’ha spinto in una vasca di acido che si trovava alla Forrester.

Questo il racconto di Hope: Douglas era stato lasciato da solo e lei, preoccupata, voleva solo trovarlo; Thomas la inseguiva e lei l’ha spinto. Quando è andata a controllare, il corpo di Thomas non c’era più e probabilmente era sciolto nell’acido.

Alla Forrester, Ridge e Steffy si chiedono come sia andata la cena di Thomas e Hope, e, soprattutto, dove sia Thomas che non si è presentato in ufficio. Hope racconta disperata a Brooke che Thomas è morto per colpa sua.

Liam va a trovare Hope e nota il suo stato d’animo pieno di angoscia, ma ignora l’accaduto.

Hope e Brooke, il giorno dopo la caduta di Thomas nella vasca, parlano di quanto è successo. Hope è distrutta e vorrebbe raccontarlo subito alla famiglia di Thomas, mentre Brooke le dice che bisogna riflettere bene sulle mosse successive.

Alla Forrester, Ridge, Liam e Steffy ignorano ciò che è successo a Thomas e parlano della custodia congiunta di Douglas, che Thomas ha firmato. Ridge è arrabbiatissimo con Hope e con Brooke, mentre Liam tenta in qualche modo di difendere Hope. Ridge, allora, va a confrontarsi con Hope e Brooke.

Tutti cercano di contattare Thomas: Steffy, mentre saluta Liam che lascia l’ufficio, e Ridge durante una dura conversazione con Hope in presenza di Brooke. Hope è sempre più sconvolta e sta per raccontare la fine di Thomas a Ridge, ma Brooke riesce ad impedirglielo giustificando la parola “morto”, da lei usata, con un’allegoria.

