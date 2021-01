HOPE di Beautiful

Ci siamo, nelle puntate americane di Beautiful, il segreto di Liam Spencer e Steffy Forrester non è più tale: lo scoprire che la ragazza è incinta costringe i due a rivelare la verità su quanto intercorso tra loro ai rispettivi partner, a pochi giorni dal fattaccio.

Nei più recenti episodi trasmessi negli USA, il figlio di Bill ha avuto modo di rivelare alla moglie Hope il tradimento, liberandosi del segreto che fin da subito gli aveva divorato la coscienza. Più incline a seppellire l’accaduto era invece Steffy, spaventata all’idea di perdere non solo Finn, il suo nuovo amore, ma anche di distruggere l’attuale matrimonio dell’ex marito con la Logan (il rischio è evidentemente quello di sconvolgere anche le vite dei bambini coinvolti, per i quali si era riusciti a creare quella famiglia allargata e sostanzialmente serena e cordiale che entrambe le sorellastre sognavano). Ma, ora, ovviamente, tutto verrà messo in discussione.

Hope sarà devastata dall’infedeltà di Liam, corso di nuovo da Steffy alla prima difficoltà, stavolta addirittura fasulla visto che il giovane Spencer aveva erroneamente pensato che la consorte lo stesse tradendo con Thomas Forrester. Invece di affrontare subito la situazione per un chiarimento, Liam era fuggito a sfogarsi dall’ex, affogando il dispiacere nell’alcol e nel conforto di un’altra donna, continuando a mantenere come sua costante quella di avere a disposizione sempre “un’alternativa”. Se avesse preso di petto la situazione, Liam avrebbe capito che Thomas non stava baciando Hope bensì un manichino, vittima di allucinazioni dovute ad un grave trauma cranico. Ma così non è stato…

Annika Noelle, interprete di Hope, spiega:

Dopo tutto quello che è successo con Beth, e con Hope uscita fuori da tutta quella depressione e sofferenza, erano riusciti a tornare su fondamenta solide. Il tutto per lasciare che il terreno scivolasse di nuovo da sotto i loro piedi. Hope non capisce cosa abbia portato Liam a fare quello che ha fatto, il perché si sia lasciato vincere dalle insicurezze. Hope si sentiva finalmente ad un punto di arrivo e di pace nel suo matrimonio, aveva abbassato la guardia, per cui sarà tutto inaspettato e scioccante per lei.

Le cose peggioreranno quando Liam rivelerà a Hope la gravidanza di Steffy, con la possibilità che possa essere lui il padre…

Hope pensava che Steffy fosse felice con Finn, che fosse andata avanti e che fossero tutti ad un punto di svolta positivo nelle loro vite!

Nelle prossime puntate americane, oltre all’inevitabile confronto con Steffy che riporterà a galla tutto il passato tra le ragazze, Hope cercherà di nascondere la sua sofferenza a Brooke, ma quanto ci metterà mamma Logan prima di accorgersi del nuovo turbamento della figlia? Intanto sarà Thomas a consolare Hope quando scoprirà quanto accaduto…

Venendo al versante Steffy, anche lei dovrà rivelare il tradimento a Finn che, nonostante sia consapevole di quanto il passato con Liam fosse ancora troppo ingombrante, era certo che il suo futuro fosse con Steffy e con Kelly. Nonostante la figlia di Ridge speri che possa essere il dottore il padre del bambino che aspetta, dovrà informarlo della possibilità di essere rimasta incinta di un altro uomo.

Finn così capirà che la ragazza ha confessato solo per via della gravidanza e anche lui avrà modo di affrontare l’altro protagonista del tradimento: Liam. Dopo aver aiutato Steffy ad uscire da una dipendenza dovuta (in buona parte) alle insicurezze accumulate con i “tira e molla” col giovane Spencer, voleranno reciproche accuse tra i due ragazzi riguardo alla notte del tradimento. Insomma, sarà la fine della cordialità tra Liam e Finn!

