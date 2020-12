Steffy / Beautiful

Sembra che i bambini a Beautiful non bastino mai: la curva demografica si sta alzando negli ultimi anni e, presto, potrebbe aggiungersi un nuovo pupo. Nelle prossime puntate americane, infatti, Steffy Forrester scoprirà di essere incinta!

Ben lungi dall’essere un inaspettato colpo di scena (in pratica tutti avevano previsto una tale notizia dopo l’incontro proibito della ragazza con Liam Spencer), l’evento rischia comunque di sparigliare le carte nei primi mesi del 2021. Ma andiamo con ordine, ripercorrendo brevemente l’antefatto per coloro che, magari, non hanno letto tutti i nostri precedenti post.

Convinto che Hope lo stesse tradendo con Thomas, Liam ha cercato una spalla su cui piangere e, puntualmente, la sua ex moglie Steffy è stata pronta a raccogliere i suoi sfoghi e confidenze. Ugualmente incredula per un’eventuale liaison extraconiugale tra il fratello e la giovane Logan, Steffy ha finito per fare l’amore con Liam, che, nonostante tutto, continua ad essere il suo tallone d’Achille.

Pentitasi poi dell’accaduto, Steffy ha spinto Liam a cercare un confronto con la moglie: così il ragazzo ha scoperto di essere l’unico vero infedele nel suo matrimonio e che il bacio che pensava di aver visto tra Hope e Thomas non è mai esistito (lo stilista, in preda ad allucinazioni causate da un trauma al cervello, stava baciando un manichino simile alla sorellastra e dunque Liam, da dietro, ha pensato fosse la ragazza).

Sconvolti dall’aver agito in preda a false valutazioni, Liam e Steffy hanno deciso di tacere. In particolare è stata la figlia di Ridge ad insistere per mantenere il silenzio, desiderosa di proteggere sia la sua attuale relazione con John Finnigan (“Finn”) e sia il matrimonio di Liam. Quest’ultimo, tuttavia, sarà sempre più in difficoltà nel mantenere il proprio tradimento segreto alla moglie, dovendo tra l’altro tollerare che Thomas torni a vivere nella proprietà di Brooke: vederlo è un costante promemoria dell’errore compiuto!

La situazione, peraltro, si farà ancora più complicata quando Steffy scoprirà di essere incinta: sia Finn che Liam, infatti, potrebbero essere il padre!

Le anticipazioni però sono chiare: nonostante tutto, Steffy sarà felice di aspettare un altro bambino. La maternità è per lei preziosa e in qualche modo coronerà il sogno di partorire un fratello o una sorella per Kelly. A quel punto, tuttavia, la giovane Forrester dovrà informarne Liam, che sarà preoccupato per le possibili ripercussioni sul suo matrimonio con Hope. I due, alla fine, decideranno però di confessare l’accaduto ai rispettivi compagni.

Jacqueline MacInnes Wood, interprete di Steffy, spiega:

Lei vuole una vita con Finn. Ciò che è accaduto con Liam rappresenta quanto il loro legame sia stato profondo e lo sia tuttora, quello che è accaduto lo dimostra, ma è stato fatto a causa dell’amore e non del solo desiderio. Certo, questo non li autorizzava a fare quanto hanno fatto, ma è ciò che lo ha causato. Finn è stato il primo uomo che Steffy abbia veramente amato dopo Liam e per questo lei è nervosa circa la reazione che Finn potrà avere, ma spera che possa capire!

La verità, insomma, sta per essere svelata: i due riusciranno a confessare il tradimento di persona oppure Hope e Finn lo scopriranno in altro modo? Bisognerà attendere per capirlo, così come, presumibilmente, dovremo aspettare ancora di più per scoprire chi sia il padre del nascituro!

